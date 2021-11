Georgia, In piazza per il rilascio di Mikheil Saakashvili

In piazza per il rilascio di Mikheil Saakashvili. Decine di migliaia di sostenitori dell'ex presidente della Georgia hanno manifestato per le strade della capitale Tblisi chiedendo la sua immediata scarcerazione.

Il leader dell’opposizione intanto è stato trasferito in una struttura ospedaliera dal carcere dove è detenuto. Da un mese Saakashvili è in sciopero della fame. L'ex presidente ha detto in una lettera al suo avvocato di aver subito degli abusi in carcere e di temere per la propria vita. Le guardie "hanno abusato di me verbalmente, mi hanno preso a pugni sul collo, mi hanno trascinato a terra per i capelli", ha scritto Saakashvili al suo legale aggiungendo che l'obiettivo del suo trasferimento oggi in un ospedale della prigione era di "ucciderlo".

Mikheil Saakashvili, presidente dal 2004 al 2013, è stato arrestato il 1° ottobre al ritorno dall'esilio in Ucraina. Ha rifiutato il cibo per 39 giorni per protestare contro la sua prigionia, a suo avviso politicamente motivata.

Il suo arresto ha fatto scoppiare una crisi politica nel Paese dopo che l'opposizione aveva denunciato brogli alle elezioni parlamentari vinte di misura dal partito al governo Georgian Dream. Dalla sua detenzione in tutta la Georgia sono in corso imponenti manifestazioni antigovernative.