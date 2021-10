Il vulcano Cumbre Vieja di La Palma è in eruzione da sei settimane e nelle ultime ore ha preso il sopravvento .

I forti venti hanno trasformato aree considerate in un primo tempo fuori pericolo in luoghi spettrali, completamente sepolti. Comuni come Garafría, Tijarafe e Puntagorda ora appaiono completamente coperti di materiale lavico . La qualità dell'aria, comunque , non è ancora preoccupante.

Si susseguono anche continui terremoti sull'isola, più di venti nella giornata di domenica, in particolare uno di magnitudo cinque è stato avvertito in maniera preoccupante . La lava continua ad eruttare, in queste ore in modo molto fluido, alimentando le principali colate. Il fenomeno ha già interessato 1000 ettari di superficie e sono già andati distrutti oltre 2500 edifici .

L'altra faccia della medaglia è che l'eruzione ha attirato la curiosità di molti turisti che approfittando del ponte festivo hanno scelto di visitare La Palma trasformando la devastazionme in fonte di reddito per molti Palmeros che, ora più che mai, ne hanno bisogno.