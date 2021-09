Urne chiuse in Germania: dai primi exit poll, si profila una sfida all'ultimo voto trai socialdemocratici di Olaf Scholz e cristiano-democratici diArmin Laschet.

Spd sarebbe in leggero vantaggio sfiorando il 26%, un punto percentuale in più rispetto al Cdu.

I Verdi sarebbero intorno al 14% e i liberali dell'Fdp sarebbero fermi intorno all'11%.

Il segretario Cdu: "È un testa a testa"

«Probabilmente governeremo con i verdi e i liberali», ha detto Paul Zemiak, segretario dell’Unione cristiano-democratica, la Cdu, formazione conservatrice di cui fa parte Angela Merkel.

Klingbeil, segretario SPD: "Scholz sarà cancelliere"

Il segretario generale dell’Spd rivendica la cancelleria per Olaf Scholz dopo la pubblicazione dei primi exit poll delle elezioni in Germania.

"Abbiamo sempre saputo che sarebbe stato un testa a testa, con uno scarto molto ridotto, ma abbiamo un chiaro mandato per l’Spd e vogliamo che Olaf Scholz sia cancelliere", ha detto Lars Klingbeil, che ha parlato di un enorme successo per l’Spd.

I Verdi al 14,5%, i liberali dell'Fdp al 12%

Secondo gli stessi exit poll, la destra populista di AfD si fermerebbe all'11%, mentre la Linke crollerebbe al 5%, la percentuale necessaria per entrare al Bundestag: i Verdi si assesterebbero al 15%, i liberali della Fdp all’11%

Circa 60,4 milioni i tedeschi sono stati chiamati a esprimersi per questa storica consultazione, che dopo 16 anni segna la fine dell'era Merkel.

L’affluenza in leggero calo

Il tasso di affluenza per le elezioni valide per il rinnovo del Bundestag (Parlamento federale tedesco) è stato alle 14 pari al 36,5% degli elettori aventi diritto.

Il dato è in calo rispetto del 4,6% rispetto a quello del 2017: secondo stime non ancora ufficiali, l'affluenza definitiva sarebbe pari al 76%, contro il 76.2% di quattro anni fa.

Il voto postale è escluso dal conteggio, riferisce l’Ufficio elettorale centrale: quest’anno, secondo le stime, avrebbe votato per posta il 40% degli elettori (più che nel 2017, quando lo fece i 28,6%), tra loro Angela Merkel.

I tre principali sfidanti

I principali candidati alla Cancelleria sono il socialdemocratico Olaf Scholz, il cristiano-democratico Armin Laschet e l'ecologista Annalena Baerbock.

I rapporti di forza tra le forze politiche lasciano comunque numerose incertezze su composizione ed equilibri in seno alla futura coalizione che governerà il Paese.

Determinante sarà l'orientamento degli indecisi: una consistente fetta dell'elettorato, che inciderà nella definizione dei rapporti di forza, con cui i partiti si affacceranno ai negoziati: un complesso rebus delle alleanze che potrebbe richiedere giorni.

Gli elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare il Bundestag attraverso due voti, uno - con metodo uninominale per l'elezione di 299 parlamentari, l'altro - secondo un sistema proporzionale con soglia di sbarramento - per scegliere un partito politico tra le 47 liste in lizza, poche delle quali destinate a superare la soglia del 5% necessaria per entrare in Parlamento.

Caos voto a Berlino

A Berlino è caos ai seggi: qui si è votato per le federali, per il nuovo sindaco e per un referendum che propone la confisca dei colossi immobiliari.

Diversi seggi hanno esaurito velocemente le schede mentre altri hanno dovuto addirittura chiudere prima.

"Regna il caos: tre elezioni e una maratona sportiva insieme... Non poteva funzionare, mancano le schede elettorali", ha commentato alla Welt il presidente dell’ufficio elettorale della capitale.

Laschet: un intoppo con la scheda, ma voto valido

Armin Laschet, il candidato conservatore alle elezioni tedesche, ha piegato male la scheda prima di depositarla nell’urna.

Ha votato al seggio di Achen di fronte a giornalisti e fotografi che hanno così immortalato lo sbaglio.

L’ufficio federale elettorale ha chiarito che il voto di Laschet è valido.

L'appello del Presidente

"Ogni voto conta, il vostro voto conta, per questo vi chiedo: andate a votare": questo l'appello rivolto dal presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier, in un intervento sulla Bild am Sonntag.

Il presidente si è recato al suo seggio a Berlino: "Chi vota partecipa, chi non vota lascia decidere agli altri", ha aggiunto il capo dello Stato.

Ha votato anche il candidato dei socialdemocratici, Olaf Scholz, nel suo seggio elettorale di Potsdam, insieme alla moglie Britta Ernst.

Scholz, dicendo di sperare che dalle urne emerga quello che finora si è visto, cioè un "risultato forte" per i socialdemocratici.

Wuppertal, trovato ordigno bellico inesploso

A Wuppertal cinque seggi sono stati chiusi dopo il ritrovato di un ordigno bellico della Seconda Guerra mondiale inesploso.

Le operazioni di voto sono state parzialmente bloccate, nella zona sono state fatte state evacuate le case con circa 1500 persone.

Qui la nostra pagina speciale dedicata alle elezioni in Germania

Dalla chiusura dei seggi, Euronews dedicherà a questa giornata una programmazione speciale: proiezioni, approfondimenti, risultati e collegamenti con i nostri corrispondenti a Bruxelles e nelle sedi dei principali partiti.