Voto postale: c'è tempo fino a venerdì

Si appresta al traguardo il voto per posta nella corsa alla Cancelleria. Gli elettori tedeschi avranno tempo fino a venerdì per imbucare le loro schede e pronunciarsi su chi raccoglierà il testimone dell'era Merkel. Complessità del sistema elettorale e imprevedibilità delle rappresentanze parlamentari al Bundestag rendono però gli scenari estremamente incerti.

SPD alla difficile prova delle alleanze. Scholz: "Sono ottimista"

Nonostante la matematica complichi sul la carta il gioco delle alleanze, il candidato socialdemocratico Olaf Scholz parla di "grande ottimismo". "L'impressione, in questo momento, è che sia possibile una vera, nuova partenza - dice -. Che ora, all'alba di questo nuovo decennio, stiamo prendendo le decisioni giuste per costruire un avvenire radioso per questo paese".

Verdi: l'imperativo è pesare per imporsi in una coalizione

Fare meglio dell'Unione per scongiurare che i conservatori li rimpiazzino in una possibile coalizione con SPD e liberali, l'obiettivo dei Verdi. "Il voto alle porte ci pone di fronte a un bivio - dice la loro candidata Annalena Baerbock -. Ne va della direzione che vogliamo imboccare: o continuiamo sula strada percorsa finora, sbandando indecisi ad ogni grave difficoltà, oppure imprimiamo una svolta e osiamo ripartire su nuove basi".

I conservatori in rimonta. "Risultato mai così aperto. Indeciso un elettore su quattro"

Cambiamento sì, ma nella continuità, il mantra a cui si affidano invece i conservatori per fare breccia negli indecisi. "Sono profondamente convinto che l'Unione vincerà queste elezioni - dice il candidato dell'Unione alla Cancelleria, Armin Laschet -. Siamo in corsa per recuperare e il risultato si annuncia aperto come mai prima d'ora. Quasi un elettore su quattro è indeciso e non sa ancora per quale partito votare".

Domenica il giorno del voto. Ma se le prime indicazioni su vincitori e vinti arriveranno già nel tardo pomeriggio, la soluzione del rebus delle alleanze potrebbe richiedere giorni.