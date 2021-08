Attacchi all'aeroporto di Kabul, Biden: "Vi daremo la caccia"

L'intelligence le aveva previste e così è stato.

All'aeroporto di Kabul, assediato da cittadini afghani e dagli occidentali che vogliono lasciare il Paese, una serie di esplosioni ha provocato almeno 60 morti, tra i quali anche 13 membri delle forze armate americane.

"A coloro che hanno compiuto questo attacco, così come a chiunque voglia fare del male all'America, sappiate questo: noi non perdoneremo. Non dimenticheremo. Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare. Non ci faremo scoraggiare dai terroristi. Non permetteremo loro di fermare la nostra missione. Continueremo l'evacuazione", ha detto il presidente americano, Joe Biden.

L'Isis ha rivendicato i sanguinosi attacchi a Kabul: ''Stanno facendo scappare le spie'', recita il comunicato del sedicente Stato islamico.

Gli Stati Uniti stimano che circa 1.000 cittadini americani devono ancora essere evacuati entro la fine del mese, secondo le intenzioni di Biden.

Gli ufficiali statunitensi hanno dichiarato di temere altri assalti - compresi razzi e autobombe -che mirano all'aeroporto.

Fuori dall'aeroporto di Kabul, la disperazione è più forte della paura e molti sperano ancora di lasciare il Paese prima del 31 agosto.

Il flusso delle evacuazioni

È un flusso continuo: secondo la Casa Bianca, in 24 ore sono state evacuate 7.500 persone: 14 aerei militari statunitensi ne hanno trasportato circa 5.100, e 39 voli della coalizione ne hanno imbarcate 2.400. Washington dice che almeno 1.000 americani stanno cercando di lasciare l'Afghanistan. All'aeroporto sono circa 5mila le persone in attesa.

Ma gli Stati Uniti avvertono che anche lo sforzo di mettere in sicurezza gli sfollati avrà i suoi limiti.

"Non sarà possibile evacuare ogni singolo afghano che vuole potenzialmente lasciare l'Afghanistan. Allo stesso tempo, penso che abbiate anche sentito il presidente chiarire che non c'è fine al nostro impegno a far uscire i cittadini americani che non sono pronti a partire e a far uscire i partner e coloro che hanno servito al fianco degli Stati Uniti negli ultimi 20 anni", ha puntualizzato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

Gli Stati Uniti mettono dunque fine al ponte aereo il 31 agosto ma - dicono - non al loro impegno.

Altri Paesi, come la Germania e la Spagna termineranno le operazioni venerdì, i Paesi Bassi e la Francia giovedì. Il Belgio, la Danimarca e la Repubblica Ceca hanno evacuato sino ad inizio settimana.