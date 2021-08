La tartaruga gigante, animale pacifico ed erbivoro. Almeno è quello che si credeva fino ad ora. In questo video, registrato sull'isola di Fregate alle Seychelles, si vede una tartaruga di Aldabra catturare e uccidere un uccellino. È la prima volta che viene documentato un comportamento simile di questa specie e ciò mette in difficoltà gli scienziati che finora la credevano "vegetariana", per così dire.

"Sapevamo che occasionalmente mangiavano un po' di carne. Tutti gli animali erbivori mangiano un po' di carne che incontrano sul loro cammino. Sono proteine gratuite!", spiega Justin Gerlach, direttore degli studi a Peterhouse, Cambridge. "Quindi perché non dovrebbero farlo anche le tartarughe? Ma normalmente si nutrono di carogne, non vanno a caccia, non uccidono una preda. E quindi quanto successo è totalmente inaspettato, perché sembra un'azione aggressiva e intenzionale. Non c'è niente di casuale in tutto ciò e tutto fa pensare a una tartaruga che l'ha già fatto prima".

Il povero pulcino di sterna è caduto dal suo nido e si è ritrovato di fronte alla tartaruga. Per lui non c'è stato nulla da fare. "Ricordo che uno dei ragazzi mi ha detto: 'Oh no! Dobbiamo salvare il pulcino' e io l'ho fermato, gli ho detto: 'Guarda, se tu fossi nella savana con un leone che insegue una gazzella, andresti a salvare la gazzella?' È un po' la stessa cosa. La natura può essere crudele", racconta Anna Zora, responsabile della conservazione sull'isola di Fregate. Colei che ha ripreso l'aggressione del pulcino in diretta.

Gli scienziati ora vogliono studiare ulteriormente il comportamento delle tartarughe giganti di Aldabra sull'isola, per determinare se il loro vegetarismo sia solo una leggenda oppure no.