Continua a bruciare la collina sopra Saint Tropez, in Costa Azzurra. Squadre dei vigili del fuoco lavorano da giorni per spegnere l’enorme incendio, il più grande di questa estate in Francia che sta facendo danni ingenti. Il vento e il caldo non favoriscono le operazioni.

Il rogo ha già distrutto circa 5000 ettari di vegetazione. Nei giorni scorsi sono state fatte evacuare 7000 persone, tra cui molti turisti in vacanza nella zona. La Prefettura ha attivato 15 centri di accoglienza negli otto comuni della costa del Var mentre restano chiuse al traffico due strade dipartimentali.

Incendio in Algarve

Ed è emergenza roghi anche in Portogallo dove centinaia di vigili del fuoco portoghesi sono sempre impegnati a domare un incendio boschivo scoppiato nel sud del Paese, e che ha già costretto le autorità ad evacuare circa 60 persone. Le fiamme stanno interessando tutta la regione turistica dell'Algarve al confine con la Spagna.

Bruciati finora circa 3000 ettari di terreno, quello che preoccupa la Protezione civile portoghese è l’intensità con cui il rogo procede in direzione della costa. Le autorità hanno chiuso per precazione l'autostrada che attraversa la provincia. Ad alimentare le fiamme le temperature elevate, Nella giornata di giovedì si sono toccati 48 gradi mentre le autorità hanno diramato un’allerta per i prossimi giorni quando la colonnina di mercurio dovrebbe salire ancora.