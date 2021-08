Dura lotta al Covid-19 dalle Antille francesi al Bangladesh

Corsa al vaccino in Guadalupa a fonte della fiammata di casi di Covid. La situazione nell'isola francese si deteriora a vista d'occhio con un "numero senza precedenti" di ospedalizzazioni in terapia intensiva che hanno indotto alle prime evacuazioni sanitarie sulla terraferma, come annunciato dalla prefettura.

In quattro giorni sono stati registrati 4.178 nuovi casi e quattro decessi cosa che ha compromesso il sistema ospedaliero.

La medicina della catastrofi

Parla Marc Valette, primario dell'Ospedale universitario della Guadalupa: "Sfortunatamente siamo finiti nella medicina delle calamità; abbiamo visto le cose accelerarsi nelle ultime 24 ore in ospedale, in particolare in terapia intensiva. Ieri abbiamo dovuto accogliere 10 pazienti in terapia intensiva Covid mentre gli altri reparti erano già saturi".

Crisi anche in Australia

Nel Nuovo Galles del Sud nuovo record di casi di Covid-19 sabato, mentre le autorità della seconda città del paese, Melbourne, hanno individuato le fonti dei suoi focolai. Le tre maggiori città australiane sono in lock-down poiché il Nuovo Galles ha registrato 319 casi d'infezione e altri cinque decessi.Con il virus che continua a correre nei sobborghi di Sydney, nonostante la città si avvicini alla sua settima settimana di blocco, il ministro della Sanità Brad Hazzard si lamenta di chi ignora le restrizioni e non collabora per contenere la pandemia.

BANGLADESH

Il Bangladesh ha esteso il lock-down annunciando 'intenzione di vaccinare almeno 10 milioni di persone in una settimana mentre il paese combatte una grande ondata di Covid-19. La campagna di vaccinazione dal 7 agosto sarà guidata da decine di migliaia di operatori sanitari in 14.000 centri sanitari, ha affermato il ministro senior A.K.M Mozammel Haque.

Bilancio mondiale

I casi di Covid nel mondo sono più di 201 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 4,2 milioni dall’inizio della pandemia. In Italia l’ultimo bilancio, relativo al 6 agosto, è di 6.599 nuovi casi e 24 morti.