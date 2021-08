Soltanto sei mesi fa, la Serbia si congratulava con se stessa per il ritmo serrato impresso alla sua campagna di vaccinazione anti-covid , che a febbraio risultava seconda tra le più veloci in Europa.

Alimentata da abbondanti forniture di vaccini Pfizer, AstraZeneca, Sputnik e Shinopharm, la campagna serba è riuscita per qualche tempo a balzare sul tetto d'Europa, per velocità ed efficienza: il paese era in una posizione così forte che ha persino iniziato a offrire dosi a turisti e a mandarne forniture oltreconfine in Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Albania e Bosnia ed Erzegovina.

Da qualche tempo, però, qualcosa sembra essersi irrimediabilmente inceppato in Serbia.

Dal 23 gennaio al 23 febbraio, il paese ha somministrato più di 1,1 milioni di dosi. Nel mese di luglio sono stati somministrati meno di 400.000 vaccini.

Il tasso di vaccinazione pro capite della Serbia era secondo solo a quello del Regno Unito all'inizio dell'anno. Ora la maggior parte dei paesi dell'UE l'ha superato.

Gli ultimi dati mostrano che il 49% della popolazione serba ha ricevuto almeno una dose del vaccino.

la progressione della campagna vaccinale serba

Lo scetticismo sui vaccini

La sfiducia nei confronti del vaccino anti-Covid in alcune parti della Serbia è diventata così forte che in alcuni hub vaccinali gli stranieri si presentano molto più numerosi rispetto ai cittadini serbi.

È il caso della città meridionale di Nis, secondo Milorad Jerkan, direttore del centro sanitario. Ha detto a Euronews che 520 cittadini stranieri sono stati vaccinati in un giorno a luglio, rispetto ai 480 residenti in Serbia.

È stato molto diverso dall'inizio dell'anno.

aprile 2021: la Macedonia del nord inizia la sua campagna vaccinale grazie alle dosi di Sputnik inviate dalla Serbia Boris Grdanoski/AP

"Tutti possiamo ricordare le code quando è arrivato il vaccino", ha affermato Darija Kisic Tepavcevic, del Centro di crisi serbo.

"Oggi non ci sono code in nessun centro di vaccinazione. Ci vogliono 10 giorni per alzare il tasso dell'un per cento. Il ritmo è molto rallentato rispetto a quanti vaccini sono a nostra disposizione, ma anche rispetto a quanto la ricerca ha finora ha dimostrato che i vaccini sono potenti ed efficaci".

Nelle principali città di Belgrado, Nis e Novi Sad, è stata superata una soglia di vaccinazione del 50%, ma ci sono luoghi in cui il tasso di immunizzazione è preoccupantemente basso: solo il 13,92% della popolazione è stato vaccinato nel comune meridionale di Tutin. La situazione migliore è nei comuni centrali di Belgrado, dove la percentuale ha raggiunto quasi il 75%.

Mentre i tassi di vaccinazione più lenti sono in parte dovuti alle festività natalizie, il motivo principale è una chiara sfiducia nei confronti dei vaccini. La gente pensa che "c'è qualcosa dietro" e la sfiducia ha polarizzato la società. Raramente intere famiglie sono d'accordo al riguardo.

Medici anti-vaccinisti

Non è solo sui social media che questa polarizzazione è visibile. Alcuni medici, apertamente scettici nei confronti dei vaccini anti covid, appaiono spesso in televisione. Dicono persino che "il coronavirus non esiste" e "i vaccini COVID avvelenano le persone per il profitto di alcuni gruppi di interesse.

Durante una protesta contro le restrizioni COVID a marzo, che ha coinvolto alcune centinaia di persone, sono volate accuse secondo cui la vaccinazione faceva parte di un "piano di spopolamento" messo in moto dalle potenze mondiali. Il raduno si è tenuto in Piazza della Repubblica a Belgrado e nessuno dei partecipanti indossava una mascherina o rispettava un qualche distanziamento. Gli oppositori della vaccinazione credono che causino sterilità e persino che questo sia il modo in cui la popolazione diventa microchippata.

L'epidemiologo dott. Zoran Radovanovic della United Against Covid Association accusa le autorità di aver trascurato l'educazione dei cittadini e di aver consentito la diffusione di informazioni errate sulle vaccinazioni tramite i social media e spesso in televisione.

"L'obiettivo era ottenere i vaccini e l'istruzione è stata ignorata", ha detto Radovanovic a Euronews. “In tutti gli istituti di sanità pubblica ci sono unità di educazione sanitaria e, in questo caso, non hanno svolto il loro compito. Ci si aspettava che capissero come avvicinare i giovani, che inventassero una campagna sui social, dove i giovani le persone sono le più attive, ma non è successo”.

La battaglia per vaccinare i giovani

È principalmente tra i giovani che la vaccinazione è al livello più basso. Nella fascia di età 18-30 anni appena il 18,4% risulta vaccinato, contro il 70% circa della fascia superiore ai 65.

"Abbiamo perso un'occasione", ha detto a Euronews Mirsad Djerlek, segretario di stato del ministero della salute serbo.

"La gente sembra essersi dimenticata della vaccinazione. Il nostro compito è trovare nuovi modelli per incoraggiare i cittadini durante l'estate".

Djerlek crede che la soluzione risieda nelle idee creative: ad esempio offrendo sconti alle persone vaccinate o biglietti gratuiti per i concerti, buoni di viaggio, ma anche informandole sul coronavirus stesso.

"La ricerca ha dimostrato che circa il 60 per cento dei giovani esita a farsi vaccinare. Dovremmo sfruttare l'opportunità per spiegare loro che vaccinandosi proteggeranno se stessi, ma anche gli altri", ha aggiunto Djerlek.

Uno dei tentativi di convincere i giovani a vaccinarsi è stato quello di organizzare due grandi festival: l'Arsenal a Kragujevac e l'EXIT a Novi Sad. I visitatori, per lo più giovani e serbi, dovevano presentare un documento che certificasse l'avvenuta vaccinazione, l'avvenuta guarigione dal Covid o in alternativa un test negativo.

Decine di migliaia di persone hanno visitato uno dei due festival, ma né le misure restrittive per entrare ai concerti, né il fatto di dover stanziare circa 75 euro per un test PCR, e poco meno per un test antigenico, hanno motivato i giovani a farsi vaccinare.

La Serbia, oltre a fornire ai cittadini la scelta di quattro vaccini, ha cercato di offrire altri incentivi all'immunizzazione.

A marzo, ai serbi sono stati offerti 25 euro per l'inoculazione. Un altro tentativo ha visto buoni spesa distribuiti in un centro commerciale per le prime 100 persone vaccinate.

La Serbia teme un autunno incerto

Il motivo principale per cui lo stallo vaccinale preoccupa gli esperti è la diffusione del ceppo Delta, che anche in Serbia sta aumentando il numero di pazienti del 20% ogni settimana. Ciò suggerisce che una nuova ondata epidemica è già iniziata in questo paese e l'esperienza del periodo precedente suggerisce che sarà in pieno svolgimento tra circa un mese e mezzo.

Pertanto, sono già state adottate misure di prevenzione presso il Centro clinico universitario di Kragujevac, ma anche nelle istituzioni sanitarie di Leskovac, Nis e Pirot, dove è stato ricevuto un avviso dal Ministero della salute, secondo il quale tutti i dipendenti che non sono stati vaccinati contro il COVID-19 devono essere testati a proprie spese prima di tornare al lavoro dopo un'assenza superiore a sette giorni. La decisione ha scatenato una rivolta tra gli operatori sanitari non vaccinati, in gran parte a causa del costo del test di 75 euro.

Oltre al fatto che metà della nazione non è stata ancora vaccinata, la Serbia prevede anche di introdurre una terza dose del vaccino per proteggere meglio i cittadini dalla malattia in autunno. L'Ente nazionale per le vaccinazioni ha raggiunto un accordo di principio sulla somministrazione di una dose aggiuntiva ai cittadini vaccinati la cui immunità è stata minata da altre malattie, in primis quelle autoimmuni, a quelli sottoposti a terapia immunosoppressiva, nonché ai pazienti con organi trapiantati. Una dose aggiuntiva sarà consigliata agli over 80, che hanno una malattia, ma anche ai cittadini leggermente più giovani che hanno malattie cardiovascolari e non hanno sviluppato anticorpi.

La Serbia affronterà sicuramente meglio la quarta ondata, poiché sono già stati costruiti due ospedali COVID a Belgrado e Krusevac e un terzo, da completare entro l'autunno, è in costruzione a Novi Sad. Ciò aumenterà la capacità degli ospedali COVID a 3.000 posti letto, il che significa che la situazione dello scorso autunno, quando il sistema sanitario stava per crollare, non dovrebbe ripetersi.

Il direttore del nuovo ospedale Covid di Batajnica, la dottoressa Tatjana Adzic Vukicevic, afferma che, come ogni operatore sanitario, è preoccupata per l'immediato futuro e per ciò che potrebbe accaderci se non saremo vaccinati più ampiamente.

"Abbiamo questo privilegio unico di avere abbastanza tipi e quantità di vaccini e dovremmo usarlo", ha detto il dottor Adzic Vukicevic a Euronews.

Gli epidemiologi affermano che l'immunità collettiva richiede la vaccinazione del 70% dei cittadini adulti, idealmente dell'80%. Allo stato attuale, questo è un obiettivo che sarà difficile da raggiungere in Serbia.