Una notizia che ha colto di sorpresa migliaia di fedeli. Papa Francesco, dopo la messa in Piazza San Pietro, è stato ricoverato per un intervento chirurgico programmato da tempo.

Il Pontefice è al Policlinico Gemelli di Roma per un’operazione dovuta a una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Secondo quanto riportato da "Il Fatto Quotidiano" l'intervento è finito e Bergoglio rimarrà in osservazione per almeno 48 ore. Tutto sarebbe andato bene. L'intervento è stato eseguito dal Professore Sergio Alfieri. Prima di recarsi al Gemelli, ribattezzato da San Giovanni Paolo II “Vaticano III”, Bergoglio è comunque apparso in ottima forma.

Prima dell’Angelus, il Papa commenta il Vangelo e l’episodio del rifiuto di Gesù come profeta da parte dei suoi compaesani di Nazaret. “Non accettano – spiega – lo scandalo dell’Incarnazione”, di un Dio che si fa “vicino a noi”. Siamo come loro quando seguiamo “la comodità dell’abitudine e la dittatura dei pregiudizi”.

Il Papa a settembre in Slovacchia

Come ogni domenica, il Pontefice si è affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico per la recita dell’Angelus annunciando che dal 13 al 15 settembre prossimo sarà in Slovacchia per fare una visita pastorale. Domenica 12 settembre sarà a Budapest in occasione della Santa Messa conclusiva del 52esimo Congresso Eucaristico Internazionale.

Nel suo viaggio pastorale Papa Francesco visiterà le città di Bratislava, Prešov, Košice e Šaštin. Un segnale di tranquillità per evitare di far allarmare i fedeli. Al momento l’unico impegno previsto in agenda, oltre agli Angelus domenicali, è la messa del 25 luglio, nella Basilica Vaticana, per la I Giornata mondiale dei nonni e degli anziani istituita proprio da Bergoglio.

È la prima volta che Francesco si reca al Gemelli. Da quando è vescovo di Roma, Bergoglio non si è mai sottoposto a interventi chirurgici. Questo è stato programmato a luglio, da sempre riservato al riposto estivo dei Pontefici con la sospensione di tutte le udienze, sia quelle private che quelle generali del mercoledì.