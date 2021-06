È il 23 giugno 2016 quando arriva a notizia che l'UE non voleva sentire. Il Regno Unito vota per lasciare il blocco. Quella decisione 5 anni fa ha il Regno Unito, ma ha anche costretto l'Unione a ripensare se stessa.

Dice Eric Maurice - Capo dell'ufficio di Bruxelles, Fondazione Robert Schuman: "Molti paesi, paesi di piccole e medie dimensioni, hanno perso il loro....non il loro modello...ma forse il loro partner preferito all'interno dell'UE, un paese che condivideva la loro visione di cooperazione economica, del commercio internazionale. Penso ovviamente ai Paesi Bassi, ai paesi nordici e anche ai paesi dell'Europa centrale e orientale. Hanno dovuto ripensare la loro posizione all'interno dell'UE e al loro legame con Berlino, Parigi e Bruxelles".

I negoziati tra gli stati membri a Bruxelles avrebbero fatto perdere una di quelle nazioni che allora erano conosciute come uno fra i tre grandi paesi d'influenza. Il Regno Unito era sempre stato visto come un contrappeso a Francia e Germania.

Dopo anni di negoziati sull'accordo di uscita tra le due parti, il Regno Unito ha lasciato formalmente l'UE il 31 gennaio 2020.

Dopo questo fatto maggiore attenzione è caduta sui nuovi facinorosi nell'UE come l'Ungheria e la Polonia.

Così Jennifer Rankin - Corrispondente da Bruxelles del Guardian: "Il Regno Unito era già diventato semi-separato dall'UE anche prima del referendum, così che due grandi crisi che hanno davvero dominato l'UE nell'ultimo anno, per il periodo che precede il referendum, la crisi dell'eurozona e la crisi migratoria, non lo hanno interessato. Il Il Regno Unito è rimasto in disparte con la sua peculiarità nell'ambito della zona Schengen. Non è stato davvero coinvolto in tutti questi velenosi dibattiti su quanti richiedenti asilo sarebbero stati accolti. Non essendo membro della zona euro, non è stato coinvolto, o almeno lo è stato solo in modo molto periferico, in quel dibattito”.

L'UE ha dovuto ricalibrarsi dopo la Brexit, ma i timori che altri Stati membri seguano il Regno Unito sono ben presenti.