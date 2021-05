Situazione ormai fuori controllo tra Israele e Palestina.

Il movimento Hamas ha annunciato di aver lanciato nella notte 110 razzi su Tel Aviv e 100 nel sud dello Stato ebraico, in particolare nella città di Beersheba.

Il cielo della notte è stato illuminato dal fuoco dei razzi palestinesi, solo in parte intercettati dal sistema di difesa missilistica israeliano Iron Dome.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato lo stato emergenza nella città di Lod, invitando le guardie di frontiera - arrivate da Giudea e Samaria - a "usare il pugno duro con i violenti".

"La pagheranno"

"Hamas e la Jihad islamica pagheranno per questo e pagheranno un prezzo salatissimo", ha tuonato Netanyahu.

Benjamin Netanyahu durante la conferenza stampa della notte. Adel Hana/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

"Siamo pronti a tutto"

Risponde Ismail Haniyeh, leader di Hamas:

"Se Israele vuole un'escalation di violenza, siamo pronti, se vuole fermarsi, siamo pronti, se vogliono togliere la loro mano da Gerusalemme, siamo pronti".

Il leader di Hamas: "Siamo pronti a tutto". AP

Dopo i disordini a Gerusalemme nell'ultimo venerdì di Ramadan e le nuove violenze scoppiate da lunedì, le vittime sono già 37, tra cui 5 israeliani (incluse due donne colpite nelle loro case di Ashkelon da razzi sparati da Gaza) e 32 palestinesi, compresi 10 bambini e una donna.

Consiglio di Sicurezza urgente

Per questo mercoledi è previsto un Consiglio di Sicurezza urgente dell'Onu - richiesto da Cina, Norvegia e Tunisia - per affrontare la tragica situazione della tormentata regione mediorientale.

Fumo denso in un palazzo di Gaza City, colpito da un attacco israeliano. Khalil Hamra/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

L'appello di Unicef e Unrwa

A Gaza e in Israele "tutte le parti devono impedire un'ulteriore escalation di violenza, proteggere i civili e porre fine alle violazioni contro i bambini, ovunque essi si trovino e in ogni momento": lo affermano Lucia Elmi, rappresentante speciale dell'Unicef in Palestina e Matthias Schmale, direttore delle operazioni dell'Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione) nella Striscia di Gaza.

"L'escalation nella Striscia di Gaza della scorsa notte, dopo settimane di violenza a Gerusalemme, ha provocato almeno 20 morti, tra cui nove bambini palestinesi confermati", si legge in una nota diffusa da Unicef e Unrwa.

"Quattro dei bambini erano fratelli e molti frequentavano la stessa scuola Unrwa. Almeno 25 bambini sono stati confermati come feriti, con segnalazioni di molti altri bambini feriti. Nel sud di Israele, almeno un bambino nella città di Ashkelon è stato confermato come ferito. Almeno tre scuole sono state segnalate come danneggiate, una in Israele e due nella Striscia di Gaza.

Il conflitto ha un impatto profondo e duraturo sui bambini, indipendentemente da dove vivano. Un bambino è un bambino. E tutto questo va avanti da troppo tempo".