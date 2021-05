Degenera la situazione in Israele, dove nella notte Tel Aviv ha lanciato un razzo in risposta ai sei razzi di Hamas diretti verso Gerusalemme.

Uno scontro che ha lasciato a terra almeno 20 morti, ci sarebbero anche nove bambini, ridimensiona le cifre Israele che parla di 3 vittime.

Poco prima di mezzanotte, l'esercito israeliano ha registrato il lancio di almeno 150 razzi.

Hamas aveva lanciato un ultimatum nella giornata di lunedì in cui dava tempo fino alle 18, ora locale, per far ritirare le truppe israeliane dalla spianata delle Moschee, epicentro dei disordini degli ultimi giorni.

La moschea si trova in una collina, luogo sacro per Islam e per gli ebrei. Le tensioni per quello che i musulmani chiamano il Nobile Santuario e gli ebrei il Monte del Tempio, sono all'origine di ripetuti attacchi di violenza in passato.

In una dichiarazione, Ismail Haniyeh, leader di Hamas ha ammonito che gli attacchi continueranno fino a quando Israele non porrà termine a aggressioni e terrorismo a Gerusalemme

Il premier Benjamin Netanyahu incontrando i vertici militari evocando il timore di una escalation dichiarava:

"In quello che è il giorno di Gerusalemme, organizzazioni terroristiche di Gaza hanno oltrepassato la linea rossa e ci hanno attaccato con missili colpendo la periferia della città. Israele risponderà con grande forza. Non tollereremo attacchi sul nostro territorio, sulla nostra capitale, su i nostri cittadini e sui nostri soldati.

Per settimane, le due comunità hanno animato scontri, soprattutto notturni.

Tra i motivi di scontro, la chiusura della piazzetta davanti alla porta di Damasco, che dà sul quartiere musulmano della Città Vecchia con barriere metalliche per evitare che il luogo diventasse un punto per organizzare le proteste. Non c'era modo di giungere nella piazzetta effettivamente, e questo elemento ha costituito una miccia detonante in clima già elettrico, sostengono adesso gli analisti.

A esacerbare animi e spiriti l'ordinanza di Gerusalemme di sgomberare il quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est, per il quale gli israeliani conducono una battaglia per ritornare in possesso di vecchie proprietà.

La Corte Suprema ha anticipato un suo pronunciamento a questo riguardo e domenica di fatto ha bloccato gli sfratti e rinviando una decisione foriera di altri malumori.

Infatti alcuni coloni oltranzisti si sono visti riconoscere in tribunale la conferma del diritto di proprietà su alcuni edifici che appartenevano a ebrei prima della nascita dello Stato di Israele nel 1948. I palestinesi che ci abitano, vivono lì da oltre 60 anni.