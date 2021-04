Gran Bretagna, l'omaggio al principe

Saranno funerali in tono minore, quelli del duca di Edimburgo, soprattutto a causa delle misure in vigore per la pandemia. Solo un gruppo di trenta persone parteciperà alle esequie, in un corteo aperto dal principe Carlo e dai figli William e Harry, che per l'occasione hanno accantonato le polemiche seguite all'intervista di Harry e di sua moglie Meghan a un tv statunitense.

Un ricordo del principe consorte è arrivato dopo un servizio religioso a Windsor da due dei suoi figli, Edoardo e Andrea: "Gli omaggi, i tributi e i ricordi che stanno arrivando sono tanti e sono straordinari. È stato per noi padre, nonno, suocero, ma ha anche significato così tanto per gli altri".

''La Regina, che come sappiamo tutti, è una persona forte, ha detto che la morte del principe lascia un vuoto enorme nella sua vita. Ma noi, la famiglia, ci stiamo raccogliendo proprio per offrirle il nostro sostegno". Davanti a Buckingham Palace e alle altre residenze reali continua l'omaggio da parte di molti cittadini. Un flusso costante di persone ha deposto fiori, nonostante l'invito delle autorità a non affollare i luoghi del cordoglio, nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia.