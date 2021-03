L'Europa richiude e l'Europa ne ha abbastanza

Terzo confinamento in un anno per 21 milioni di francesi con la gente che comincia a non poterne più delle restrizioni sanitarie . La campagna di vaccinazione procede molto a rilento.

Non è solo una necessità economica, ma un vero bisogno di tornare a una vita quasi normale come spiega un commerciante.

Jérôme, negoziante: "È difficile abituarsi ad essere confinati... Vogliamo la libertà, vogliamo uscire, siamo privati ​​di tutto ciò. I piccoli piaceri della vita di tutti i giorni non sono più disponibili".

Catherine, Avvocato: "Non mi lamento perché lavoro, anche mio marito. Abbiamo una casa, abbiamo bambini, abbiamo una vita. Penso più ai parigini che sono rinchiusi, agli studenti che sono soli, noi non lo siamo quindi non possiamo lamentarci".

Polonia, Stettino / Tarnow

Da sabato anche la Polonia entra nel contenimento parziale per un periodo di tre settimane, nuove restrizioni sono state rese necessarie a fronte dell'aumento della contaminazione. Il governo a febbraio aveva allentato la pressione, autorizzando l'apertura di hotel, musei, cinema, teatri e piscine, in controtendenza alle attuali restrizioni decise in Europa.

Wladyslaw, proprietario di un ristorante: "Vedremo quanto dureranno queste restrizioni. Se è per un mese o due, dovremmo stare bene, ma se è più lungo, non lo so. È una grande incognita".

Ucraina, Kiev:

Anche l'Ucraina chiude mercati, centri commerciali, musei e cinema. Solo i supermercati e alcuni negozi potranno rimanere aperti. Gli autobus sono semivuoti poiché possono utilizzare solo il 50% dei posti a sedere qualcosa che sta creando enormi problemi di mobilità e non si vede la fine del tunnel visto il ritardo nel piano vaccinale.