Sciare senza neve, l'idea che viene dal Belgio

Questa sì che è una pista nera, quella che si sono inventati 4 ragazzi della regione di Charleroi in Belgio. Ottimi sciatori, ma quest'anno non potevano andare in nessun resort a causa delle restrizioni per il Covid. Quindi sono andati sulla vetta più alta e hanno iniziato a sciare senza neve, tra terra e rocce.

Siamo a 266 metri di altitudine, sulla cima più alta della regione di Charleroi, da qui vediamo paesi che normalmente sono invisibili, è davvero incredibile! Victor Somville sciatore

Sconsigliamo assolutamente di imitarli. Non bastano casco e protezione, bisogna essere davvero degli ottimi sciatori per non rompersi l'osso del collo.