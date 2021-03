Baghdad, bagno di folla per Papa Francesco: "Tacciano le armi"

Ha ricevuto un accoglienza entusiasta Papa Francesco, fin dall'atterraggio a Baghdad in questo viaggio senza precedenti nell'Iraq martoriato da conflitti etnici e religiosi, Accolto con tutti gli onori dal Presidente iracheno Salih, il Pontefice ha chiarito con grande eloquenza il senso di questa visita

"Tacciano le armi" ha detto, di fronte agli uomini delle istituzioni irachene. "Che la loro diffusione sia frenata, qui e ovunque! La religione, per sua natura, deve essere al servizio della pace e della fraternità. Il nome di Dio non può essere usato per giustificare atti di omicidio, esilio, terrorismo e oppressione".

Cristiani in festa

La comunità cristiana ha salutato con enorme entusiasmo Francesco, primo pontefice a recarsi in questo paese, culla delle religioni monoteiste.

Papa Francesco pronuncia il suo discorso durante un incontro con vescovi e sacerdoti, presso la cattedrale Sayidat al-Nejat (Nostra Signora della Salvezza), a Baghdad, Iraq Andrew Medichini/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

"Non riusciamo a esprimere tutta la nostra gioia - ha detto a Euronews Rafif Issaa, cittadina di Baghdad - perché questo è sicuramente un evento storico che continueremo a ricordare. Tutti gli iracheni sono felici, non solo i cristiani. Speriamo che sia un giorno benedetto per noi e per tutto il popolo iracheno".

I cristiani in Irak hanno affrontato grandi problemi dal 2003 e nel complesso questa comunità è diminuita del 90% negli ultimi 15 anni. Ma quello che si concluderà domenica sarà un evento marcatamente ecumenico, che culminerà con l'incontro con l'Ayatollah al Sistani, guida della maggioranza sciita del paese.

Un momento davvero importante e simbolico per questa visita che intende intensificare il dialogo interreligioso, soprattutto tra cristiani e musulmani