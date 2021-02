Mitch McConnell, leader dei repubblicani al Senato, voterà per l'assoluzione di Donald Trump nel processo di impeachment contro l'ex presidente degli Stati Uniti attualmente in corso. A riportarlo è l'Associated Press.

La notizia della decisione di McConnell è arrivata prima di quello che dovrebbe essere l'ultimo giorno del procedimento contro Trump, accusato di avere incitato i suoi sostenitori ad assaltare il Campidoglio lo scorso 6 gennaio, giorno in cui era in programma la ratifica della vittoria di Joe Biden alle presidenziali. Il voto del Senato potrebbe arrivare già questo sabato, a meno che i democratici non chiedano di ascoltare dei testimoni.

Il punto di vista del leader repubblicano è tenuto in grande considerazione dai senatori repubblicani e il suo no alla condanna dell'ex presidente potrebbe influenzare il voto dei colleghi. I democratici dovrebbero votare in massa a favore della condanna di Trump ma per essere approvata la misura necessita dei due terzi dei voti del Senato, che al momento è diviso equamente tra i due partiti (50 senatori a testa).

Per condannare Trump servono anche i voti di alcuni senatori repubblicani, ma la decisione di McConnell potrebbe rivelarsi provvidenziale per l'ex presidente che, se condannato, non potrebbe più ricoprire incarici pubblici e quindi dovrebbe rinunciare per la presidenza nel 2024.