La ricetta di Biden per far dimenticare Trump e rilanciare l'economia

Una pioggia di ordini esecutivi, sorta di decreti che permettono di bypassare il parlamento, sono stati firmati dal neopresidente americano Joe Biden. Ovbiettivo far dimenticare Donald Trump, ma anche dare una risposta immediata alle necessità di un paese messo in ginocchio dal covid che sta facendo disastri in stati come la California.

"Abbiamo gli strumenti per superare tutto questo. Abbiamo gli strumenti per tenere sotto controllo il virus e rimettere la nostra economia in carreggiata. Per aiutare le persone. Dobbiamo usare questi strumenti. E farlo adesso".

"La crisi si sta aggravando. Non sta migliorando, si sta approfondendo. 900.000 americani in più hanno presentato istanza di disoccupazione, 900.000. Si sono uniti a milioni di americani che, non per colpa propria, hanno perso la dignità e il rispetto che ne derivano. un lavoro e uno stipendio ".

Idee condivise dal futuro ministro alle finanze, la signora Yellen che ha difeso il programma di stimolo di 1.900 miliardi di dollari proposto da Joe Biden, dopo i 2.900 miliardi di dollari votati sotto Donald Trump.