Questo sabato sono scoppiati scontri quando i sostenitori del leader dell'opposizione russa in carcere Alexei Navalny si sono riuniti a Khabarovsk, nonostante le autorità in Russia abbiano adottato misure per frenare le proteste pro-Navalny pianificate in più di 60 città.

Sono stati effettuati arresti preventivi, ma stavolta la popolarità di uno dei rari oppositori del presidente Vladimir Putin è schizzata alle stelle dopo la pubblicazione di un lungo reportage e di una pagina web che mostra il faraonico palazzo che Putin si è costruito in Russia. Costruzioni su di un'estensione di oltre 7500 ettari e un valore oltre un miliardo di dollari. Troppo persino per un paese dove Putin continua ad essere popolarissimo. Il video, per la cronaca, ha realizzato oltre 50 milioni di visualizzazioni in appena un paio di giorni.

L'inchiesta, sottotitolata in inglese che sta ottenendo un successo strepitoso in internet

Navalny, personaggio controverso, ma anche feroce critico del Cremlino, è stato arrestato quando è tornato in Russia dalla Germania, dove aveva trascorso quasi cinque mesi per riprendersi dall'avvelenamento da agenti nervini.

Navvalny ha pubbblicato un messaggio affermando: "Non ho nessuna intenzione di suicidarmi in cella. So che tanta gente mi sostiene e arriverà un aiuto".

Un avvelenamento addebitato proprio al Cremlino.

Diretta del 23 gennaio sulle manifestazioni pro Navalny

Lunedì un giudice aveva ordinato a Navalny di essere incarcerato per 30 giorni. Rischia una pena detentiva di anni - le autorità lo hanno accusato di aver violato i termini di una condanna sospesa in una condanna del 2014 per misfatti finanziari, anche quando era in convalescenza in Germania.