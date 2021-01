Navalny vuole tornare in Russia

Ha dichiarato di voler tornare in Russia, Alexei Navalny. L'oppositore del Cremlino si trova a Berlino dallo scorso agosto dopo aver subito un avvelenamento con Novicok mentre rientrava a Mosca dalla Siberia. Questo nonostante in patria rischi una pena detentiva fino a 10 anni per corruzione.

"Non sono venuto in Germania per scelta", dice Navalny. "E' un grande Paese ma non sono venuto qui per mia volontà, sono venuto qui perchè qualcuno ha cercato di uccidermi. Gli stessi che ora sono arrabbiati perchè non sono riusciti ad uccidermi, perchè sono sopravvissuto, e che ora minacciano di imprigionarmi"

Sono mesi ormai, da quando le sue condizioni hanno cominciato a migliorare, che Navalny dice con convinzione che il suo desiderio è fare ritorno in Russia.

"Hanno fatto di tutto per spaventarmi", continua Navalny. "A Putin non rimaneva che appendere un cartello gigante sopra il Cremlino con scritto:" Alexei, per favore non tornare a casa in nessuna circostanza".

Il Comitato di Istruzione di Russia (Cir) sostiene che Navalny si sia appropriato indebitamente di fondi raccolti da diverse ong. E' accusato di aver speso 356 milioni di rubli, circa 4milioni e 800mila dollari, per viaggi all'estero e altre spese personali. Per reati simili la legge russa prevede fino a10 anni di carcere.