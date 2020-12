Trovato alla fine anche l'accordo tra Spagna e Regno Unito su Gibilterra in vista dell’uscita di quest'ultimo dall’Unione europea il primo gennaio 2021.

Il governo spagnolo ha annunciato che la piccola enclave britannica uscirà dall’Unione e paradossalmente sarà sempre più legata alla Spagna: Gibilterra verrà infatti inclusa nell’area Schengen, e quindi in futuro non ci saranno più controlli alla frontiera con la Spagna.

Un frontiera ancora più chiusa rispetto a quella attuale, possibilità che non pareva così remota con la Brexit era temuta dalla maggior parte dei suoi abitanti, ma non solo e nel 2016 votarono a larghissima maggioranza per restare nell’Unione europea , si espresse a favore il 95,9 per cento dei votanti. L'enclave britannica ha molti legami commerciali col territorio spagnolo.

Non è ancora chiaro quando l’accordo entrerà in vigore: probabilmente verrà incluso nel testo definitivo sull’accordo commerciale fra Regno Unito, (l'accordo è stato approvato dalla Camera dei Comuni questo mercoledì) e Unione europea dove deve passare al vaglio delle istituzione comunitarie nei primi mesi dell'anno 2021, (il parlamento dovrebbe approvarlo intorno a marzo). Fino a allora entrerà in vigore una versione provvisoria.