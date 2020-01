Brexit: Gibilterra teme l'isolamento territoriale

Se si guarda ad altri microstati in Europa, essi traggono beneficio dall'area Schengen per viaggiare, anche se non fanno interamente parte del sistema informativo di Schengen; ma c'è la possibilità di muoversi in modo fluido tra i territori dell'Unione Europea e questi microstati. Ha senso per l'Unione Europea che un'enclave di circa 7 km quadrati all'estremità meridionale della penisola iberica non sia accessibile ai cittadini europei? Non credo