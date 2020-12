Una violenta esplosione ha scosso Nashville, in Tennessee (Stati Uniti) la mattina di Natale. Erano circa le 6.30, ora locale, quando un veicolo è esploso nel centro città, in una zona molto turistica, ferendo in modo lieve tre persone, che sono state trasportate in ospedale. Diverse finestre delle case circostanti sono finite in frantumi.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un gesto intenzionale. La polizia era infatti intervenuta dopo una chiamata che segnalava una sparatoria. Una volta sul posto, gli agenti si sono resi conto che non c'era alcuna sparatoria in corso, ma un camper sospetto. Dal veicolo arrivava un messaggio audio registrato, che allertava sulla deflagrazione di una bomba "in 15 minuti". Mentre aspettavano l'arrivo di rinforzi e iniziava l'evacuazione degli edifici circostanti, il mezzo è esploso. L'FBI sta indagando sull'accaduto.

Il presidente Donald Trump, in Florida per le festività, è stato informato immediatamente dell'accaduto.