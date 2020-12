Bielorussia: ancora proteste anti-Lukashenko. Oltre 300 arresti

Un’altra domenica di protesta e arresti in Bielorussia. Sono oltre 300 le persone fermate a Minsk, dove ormai da cinque mesi, migliaia di persone scendono in piazza nel fine settimane per chiedere le dimissioni del presidente Alexander Lukashenko, rieletto, lo scorso agosto, in quelle che sono state considerate elezioni manipolate.

Sarà così fino alla vittoria”, ha ribadito la leader dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, costretta all’esilio dopo il voto, e considerata la vera vincitrice delle presidenziali.

I manifestanti ora organizzano mini cortei per rendere più difficile alle forze di sicurezza prendere di mira i dimostranti. Intanto il gruppo per i diritti umani Viasna ha diffuso i nomi di 189 persone arrestate nella capitale bielorussa e in altre città.