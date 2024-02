Di Maria Michela D'Alessandro

La maggior parte dei candidati si è presentata con i quattro partiti ufficialmente ammessi al voto: Belaya Rus, Partito Comunista, Partito Liberal Democratico e Partito del Lavoro e della Giustizia

PUBBLICITÀ

Concluse le elezioni amministrative e legislative in Bielorussia nella prima giornata elettorale unificata svoltasi domenica 25 febbraio. In base alla costituzione aggiornata del Paese, i bielorussi sono stati chiamati a eleggere contemporaneamente i membri del Parlamento e dei consigli locali per i prossimi cinque anni.

Con un'affluenza alle urne del 73,09 per cento, secondo i risultati preliminari di lunedì 26 febbraio, il presidente della Commissione elettorale centrale Igor Karpenko ha nominato i candidati vincitori in tutti i 110 distretti. Durante una conferenza stampa a Minsk Karpenko ha aggiunto che sono stati formati tutti i 1.284 consigli locali.

Alexander Lukashenko: mi ricandido nel 2025

Senza opposizione ma con un unico partito al potere da trent'anni: nonostante i risultati primari alle elezioni di domenica 25 febbraio non riportino il nome di Alexander Lukashenko, l'esito rafforzaulteriormente il regime del presidente al potere dal 1994. La maggior parte dei candidati si è presentata con i quattro partiti ufficialmente ammessi al voto, tutti sostenitori diLukashenko: Belaya Rus, Partito Comunista, Partito Liberal Democratico e Partito del Lavoro e della Giustizia. A margine del voto il presidente bielorusso ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2025.

Le cosiddette elezioni del regime bielorusso oggi non soddisfano alcuno standard democratico, somigliando più a un'operazione militare contro i suoi stessi cittadini, la costituzione e il buonsenso. Esorto i bielorussi e la comunità internazionale a respingere categoricamente questa farsa Svetlana Tikhanovskaya Leader di opposizione bielorussa in esilio

Usa: una farsa le elezioni parlamentari e amministrative

"Gli Stati Uniti condannano le elezioni parlamentari e locali farsa del regime di Lukashenko che si sono concluse oggi in Bielorussia. Le elezioni si sono svolte in un clima di paura nel quale nessun processo elettorale può essere definito democratico - si legge in una nota del Dipartimento di Stato Usa -. Il regime continua a detenere più di 1.400 prigionieri politici. Tutte le figure politiche indipendenti sono state detenute o esiliate".

Il portavoce del dipartimento di Stato Usa Matthew Miller ha dichiarato che gli Stati Uniti considerano le elezioni parlamentari e locali in Bielorussia "una farsa" dal momento che si sono svolte in "un clima di paura" e senza alcuna garanzia democratica.