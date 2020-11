Stati Uniti: la rivincita (piccola a dirla tutta) di Donald Trump

Donald Trump ha perso le presidenziali ma vince in Carolina del Nord, e mette in tasca i 15 grandi elettoridello Stato. Non gli bastano però per ribaltare il risultato elettorale. L'esito della Carolina del Nord arriva al termine del conteggio dei voti per corrispondenza, spediti entro il 3 novembre .

Trump ha parlato per la prima volta dalla vittoria di Joe Biden, al quale non ha concesso ancora l'onore della chiamata con cui negli Usa si condede la vittoria all'avversario. Cosa, stando alcune fonti, che non ha intenzione di fare, forse, stando ad alcune analisi perché guarda già al 2024 quando potrebbe ricandidarsi. Il primo discorso di Trump dalla sua sconfitta riguardava il vaccino anti covid.

E questo mentre oltreatlantico tornano i primi lockdown. La governatrice del New Mexico Lujan Grisham ha firmato un ordine "stay at home' di due settimane, a partire da lunedi', vietando i viaggi e le attivita' non essenziali.

La governatrice dell'Oregon, Kate Brown, ha deciso invece un lockdown parziale di due settimane a partire da mercoledì, chiudendo palestre, ristoranti, luoghi di intrattenimento e proibendo assembramenti di oltre sei persone.