Trump e Biden al Veterans Day

Non compariva in pubblico dai giorni delle elezioni, il presidente statunitense Donald Trump, che martedi ha partecipato alla tradizionale commemorazione dei veterani di guerra al cimitero militare di Arlington. Ma prima di farsi riprendere col volto tirato, e accanto alla moglie, Trump aveva diffuso un messaggio su un canale social per ribadire le accuse generiche di brogli in Pennsylvania e Michigan e attaccare la gestione dei sondaggi da parte dei media.

Il presidente eletto Joe Biden ha partecipato alla Giornata dei veterani nel suo stato natale, la Pennsylvania. Ignorando di fatto le resistenze di Trump, ha già cominciato a lavorare alla transizione, nominando il futuro capo di gabinetto e un team di 500 persone che in collegamento con le agenzie federali prepareranno il suo insediamento previsto per il 20 gennaio.

Intanto lo stato della Georgia, uno di quelli in cui Trump rivendica la vittoria, annuncia un riconteggio manuale di tutte delle schede elettorali. Anche se Biden dovesse perdere il risultato delle presidenziali non cambierebbe, ma potrebbe avere conseguenze sugli equilibri al Senato, dove ai Democratici manca qualche seggio per la maggioranza.

Nonstante il dinamismo di Biden la situazione resta in stand-by, tanto che la maggior parte dei senatori repubblicani non si è ancora congratulata col vincitore. Come se si attendesse un segnale del presidente uscente, che al momento, pur senza dirlo, starebbe trattando riservatamente le condizioni della sua uscita di scena.