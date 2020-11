Dopo 11 mesi di esilio in Argentina, l'ex presidente Evo Morales torna in Bolivia questo lunedì per incontrare i militanti del Movimento per il socialismo (MAS). Nella zona di confine di Villazón, il masismo ha preparato una cerimonia di ricevimento.

Da lì, la carovana di veicoli lo accompagnerà sulla strada per Chapare (Cochabamba), dove lo aspetta anche il suo cane Ringo fino ad Orinoca (Oruro), la città natale dei suoi genitori.

Il presidente Alberto Fernández e il suo entourage, presenti domenica alla cerimonia di inaugurazione del suo omologo Luis Arce a La Paz, lo accompagnano al confine.

Dopo l'incontro con la leader di Tupamaru Milagro Sala, nella sua casa nel quartiere Cuyuya della capitale di Jujuy, Morales ha partecipato a una cena di addio offerta dal presidente Alberto Fernández.

"Una parte del mio cuore rimane in Argentina per sempre", ha scritto Morales sul suo account Facebook e ha anche ribadito la frase ieri sera al presidente Alberto Fernández, che nel novembre 2019 ha gestito la sua partenza dal Paese a causa della mobilitazione popolare.

Prima dell'11 novembre di quell'anno, Fernández riuscì a convincere l'ex presidente a lasciare la Bolivia per il Messico, il primo paese a offrirgli asilo politico. Aveva anche specificato che il Paraguay accettava di riceverlo, ma l'ex vicepresidente Álvaro García Linera, che ora lo accompagna anche al suo ritorno, considerava migliore la soluzione messicana.

Ora, il presidente argentino è stato colui che ha proposto il luogo per il ritorno di Evo Morales. "Ha scelto la porta di Jujuy, attraverso La Quiaca fino a Villazón, in modo che questo lunedì, in una roulotte, andremo con Evo e García Linera al ponte internazionale e quindi torneremo in Bolivia", ha detto la deputata María Carolina Moisés.

Il ritorno di Morales attraverso quel valico di frontiera potrebbe consentire la riapertura per l'ingresso legale dei boliviani nel paese confinante dopo essere stato chiuso dalla pandemia decretata dal governo argentino.