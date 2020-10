Sex & consequences, il nuovo spettacolo di Isabella Rossellini

Dalla sua fattoria alle case degli statunitensi. Isabella Rossellini fa teatro in streaming, si compra il biglietto online e il giorno della performance grazie al link si puo godere dei 40 minuti del suo nuovo spettacolo "Sex and consequences": un monologo dell'attrice con gli animali della sua fattoria.

"Il progetto è nato a causa del Covid e dalla necessità di riconnettersi con il pubblico - dice Isabella Rossellini a Euronews - I teatri sono chiusi negli Stati Uniti. Molti sono chiusi anche in Europa. Ma io ho bisogno di raccontare qualcosa al pubblico. E sono stata chiusa in casa per sei mesi quindi avevo bisogno di fare il mio spettacolo.

Vivo in una fattoria e ho polli e galline, al tramonto tornano tutti nelle loro stalle e si addormentano - continua - Non sapevo quanto dormissero profondamente. Quindi uno degli spettacoli, due degli spettacoli sono nel nel cuore della notte. Ci sono anche le galline, entrano in scena, sembrano drogate. Accendo la luce e si svegliano, non sapevo che dormissero così profondamente. Invece le pecore, stanno bene. Quando nel cuore della notte le chiamo sono un po' sorprese. Ma vengono. I cani, invece, dormono costantemente, quindi quando li chiamo si svegliano. Quelli che si adattano meglio sono i cani.

Non voto per Trump perché, ovviamente, sono un ambientalista - dice Rossellini - Credo nel cambiamento climatico. Non sono d'accordo con le sue politiche e politiche ambientali. Ho un figlio nero. La mia famiglia è molto mista. Quindi non ci piacciono le sue politiche sulla razza, sull'immigrazione. Anch'io sono un'immigrata".