Sei mesi di restrizioni anti-covid in Gran Bretagna

L'emergenza coronavirus è di nuovo "in ascesa" nel Regno Unito per questo si impongono nuove misure restrittive che tuttavia "non sono in alcun modo un nuovo lockdown". Lo ha formalizzato il premier Boris Johnson in un intervento alla Camera dei Comuni, indicando la prospettiva di una seconda ondata come "reale" sulla scia di "Francia, Spagna e altri Paesi" e confermando la decisione del suo governo di ripristinare limiti da giovedì agli orari di pub, ristoranti e bar di tutta l'Inghilterra (con coprifuoco alle 22), di tornare a incoraggiare il lavoro da casa, di estendere l'obbligo legale della mascherina e di introdurre controlli stringenti col tetto massimo delle 6 persone nei contatti sociali. Rinviato inoltre il ritorno del pubblico negli eventi sportivi.

Situazione pericolosa

Johnson ha notato che negli ultimi giorni il livello di allerta è salito a 4. "Nelle ultime due settimane - ha detto Johnson - i ricoveri ospedalieri giornalieri in Inghilterra sono più che raddoppiati. Decine di migliaia di infezioni in ottobre ci condurrebbero ad avere centinaia di morti al giorno in novembre, numeri che continueranno a crescere se non agiamo subito". Le misure includono la riduzione a 15 persone del numero massimo di invitati ai matrimoni. Johnson ha definito la situazione attuale "un pericoloso punto di svolta" da affrontare subito. Il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer ha approvato le nuove misure, ma ha anche accusato il governo di non avere una strategia complessiva, ha criticato le falle nel sistema di test e tracciamento e ha detto che un eventuale lockdown nazionale rappresenterebbe il segno di "un fallimento" dell'esecutivo.

La politica della conversione ad U

"Boris Johnson ha parlato di una delicata strategia di equilibrio in ogni fase. Eppure in tutta la prima parte della pandemia era stato accusato di trascurare l'equilibrio per favorire le imprese, mentre i suoi colleghi - i primi ministri dell'Irlanda del Nord, della Scozia e del Galles continuano a dire alle persone di lavorare da casa se possibile - ha chiarito il corrispondente di Euronews a Londra Tadhg Enright - A luglio Boris Johnson aveva invitato la popolazione a tornare a lavorare in ufficio. I ministri successivamente dissero che era un dovere e che avrebbero rischiato di perdere il lavoro se non lo avessero fatto. Adesso un'altra giravolta nelle politca governativa o , come si potrebbe chiamare, un'altra delle inversioni a U per le quali il suo governo è diventato famoso. Gli è stato chiesto se queste misure saranno abbastanza efficaci per garantire un contenimento della diffusione del virus, ma Boris Johnson ha avvertito che potrebbero esserci altre misure in arrivo.