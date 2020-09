Sull'isola di Obuda, vicino al centro di Budapest, ogni agosto si svolge uno dei più grandi festival musicali d'Europa, lo Sziget Festival, e durante il resto dell'anno l'isola funziona come un parco vero e proprio e un'area ricreativa, la più fsmosa della capitale ungherese.

Il progetto di costruire una diga mobile attorno alle sue rive è ora all'esame delle autorità ambientali. Ciò implicherebbe la distruzione di otto ettari di foresta e diverse ONG - tra cui il WWF - stanno protestando tenacemente.

"Una foresta alluvionale cosi è un caso unico"

Spiega Andrea Samu, di WWF Ungheria:

"Il 97% delle aree forestali alluvionali in Ungheria è stato rovinato durante la sistemazione del fiume. Il fatto che in una capitale europea si possa trovare una foresta alluvionale in condizioni naturali così buone è di per sé unico. In questa foresta sono state registrate 99 specie protette, sette protezione speciale. Ma non è l'unica cosa che conta, l'intera foresta è in un buono stato naturale".

Andrea Samu, responsabile del WWF. Euronews Hungary

"Sarà più difficile venire qui"

L'associazione locale degli amanti dei cani ha già organizzato diverse manifestazioni per impedire la costruzione della diga.

Zsófia Gaspar è la responsabile del gruppo cinofilo del 3° distretto di Budapest.

"Qualunque cosa costruiranno qui, siamo sicuri che ci sarà più gente e sarà più difficile venire qui. Questo è l'unico posto dove possiamo liberare i nostri cani in sicurezza a Budapest e non potremo più farlo. Non sarà più la stessa cosa".

"Questo è l'unico posto in cui possiamo liberare i nostri cani in sicurezza". Euronews Hungary

Chi ha commissionato la diga? Mah...

Il piano che prevede la costruzione della diga dovrebbe migliorare la protezione dell'isola dalle inondazioni, ma distruggerebbe la foresta alluvionale.

L'isola ora si allaga quando il Danubio è alto, ma con la diga attorno all'isola, il livello del Danubio a Budapest aumenterebbe di 6-9 centimetri.

Peraltro, con ulteriori rischi di alluvioni e inondazioni.

Il governo ungherese, inizialmente, aveva previsto la costruzione di un centro di sport acquatici che avrebbe avuto bisogno di una diga mobile, ma poi ha lasciato perdere, in seguito alle proteste degli ambientalisti.

L'Autorità ungherese per l'acqua ha presentato le sue proposte di costruzione della diga.

Ma quando le ONG ed Euronews chiedono chi ha commissionato il progetto della diga, la risposta dell'Autorità è sempre la stessa: non lo sa...