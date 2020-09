Elezioni dei governatori, verso il trionfo di Russia Unita

Si profila una vittoria schiacciante, e senza sorprese, di Russia Unita, il partito di Putin, alle elezioni per il rinnovo dei gvoernatori. Secondo gli exit polls la formazione governativa si imporrebbe ovunque, lasciando all'opposizione solo qualche località simbolica, come Tomsk, in Siberia, dove sono state denunciate numerose presunte irregolarità.

I sondaggi arrivano poche settimane dopo il sospetto avvelenamento del leader dell'opposizione Alexei Navalny, che in vista del voto aveva pianificato una campagna elettorale tatticamente rivolta a ostacolare il partito del capo dello stato, accettando di sostenere candidati di altre forze purché in condizione di spodestare gli esponenti filogovernativi.

Una linea politica che prosegue nelle iniziative della coalizione Novosibirsk 2020. "È l'occasione per mostrare a tutta la Russia che è possibile che le forze democratiche e di opposizione unite possano sconfiggere Russia Unita alle elezioni. È l'occasione per provare che tutto ciò funziona", dice Sergei Boyko, membro della coalizione di opposizione "Novosibirsk 2020".

"Ho votato per candidati alternativi, non per quelli favoriti. Perché dobbiamo cambiare qualcosa ed evitare la stagnazione. Quando si guarda in che condizioni sono lasciate le strade, tutto viene trascurato e nessuno si preoccupa", aggiunge un elettore.

Russia Unita domina il parlamento federale e molte amministrazioni regionali: il presidente Vladimir Putin ne è di fatto il leader. Ma queste elezioni vengono vissute come un test della popolarità, in netto calo nel pieno di una crisi economica, resa ancora più difficile dalla pandemia di coronavirus.