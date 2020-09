Brexit, Barnier avverte: "Possibili tutti gli scenari"

Il capo negoziatore europeo sulla Brexit, Michel Barnier, si è detto "preoccupato e deluso" dalla mancanza di impegno da parte di Londra su tre punti importanti delle trattative per un accordo: equa concorrenza, pesca e formalizzazione in termini legali degli impegni assunti a livello politico. Per Barnier senza impegni concreti su questo un accordo appare irraggiugibile.

"Attenti a non fare errori: c'è una enorme differenza tra accordo e non accordo, in materia di commercio con l'Unione europea, una enorme differenza. A volte sento alcuni in Gran Bretagna parlare di "opportunità di un no-deal"... Buona fortuna... Ma sinceramente non c'è ragione di sottostimare le conseguenze per molte persone e molti settori in caso di no deal. è una differenza enorme".

Dopo un incontro a Londra tra Barnier e il suo omologo britannico Frost anche dal versante del Regno Unito prevalgono le aspettative di una conclusione no-deal. Per il governo britannico la responsabilità sarebbe di Bruxelles, che avrebbe scelto di inziare il confronto dai temi più difficili.