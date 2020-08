Metti una vacanza a Sofia. La capitale della Bulgaria, situata nella parte occidentale del Paese, ai piedi del massiccio montuoso della Vitosha, è una città ricca dI monumenti che rispecchiano i suoi oltre 2000 anni di storia.

Situata ai piedi del massiccio montuoso della Vitosha, offre ai visitatori uno splendido rifugio verde nella periferia della città.

Il fascino della natura inconimata

Un breve viaggio in funivia, ed eccoci sul Vitosha, nel più grande parco naturale della Bulgaria. Una superficie di circa 27.079 ettari. (Di questa superficie, quasi 24 000 ettari sono occupati dal fondo forestale. Nella parte meridionale del parco, vicino al villaggio di Bosnek, si può anche visitare la "Duhlata", che è la grotta più lunga della Bulgaria, con una lunghezza totale di 18.200 m.) Creato nel 1934, è anche il più antico parco naturale protetto dei Balcani. Vitosha conta a circa 10 cime che sono in realtà superiore ai 2.000 metri sul livello del mare.

Sentiero europeo E4, un'esperienza unica

Il parco si inserisce all’interno del sentiero europeo E4, che in primavera e in estate, diventa un paradiso per gli escursionisti, mentre in inverno, è un parco giochi per sport invernali. E4 è un sentiero europeo che inizia a Tarifa in Spagna, nel punto più a sud del continente europeo e si sviluppa attraverso la Francia, la Svizzera, la Germania, l'Austria, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Grecia e termina a Larnaca, nell'isola di Cipro.

Julia Mihaylova, Pr e Direttrice del Parco Naturale di Vitosha, ci racconta che non c'è capitale europea così vicina a una montagna. "Per noi cittadini di Sofia, e amanti della natura è un grande tesoro. Su tutto il territorio c'è una grande biodiversità, si possono trovare lupi, volpi, orsi. Ci sono anche percorsi didattici specializzati per i disabili, insomma tutti possono divertirsi! "

Qui c'è molto da fare, non ci si annoia di certo. fiumi, cascate, grotte, monasteri. Il Parco Vitosha è il rifugio perfetto per chi desidera staccarsi dalla routine della vita in città. E prendersi una pausa in relax in mezzo alla natura.