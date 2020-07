Crisi nel calcio: Desportivo Aves perde 10 giocatori

La crisi economica causata dal coronavirus non ha risparmiato neanche alcune squadre di calcio. Come il Desportivo Aves, che non è riuscito a pagare in tempo gli stipendi ai suoi calciatori e 10 sono andati via. La squadra portoghese potrebbe anche saltare l'ultima partita della stagione per mancanza di fondi.

In Francia, a squadra di Bordeaux è sul piede di guerra con l'azionista di maggioranza. La situazione del club storico ha portato migliaia di tifosi in piazza ed è stato un tema trattato nella campagna per le amministrative. Per ora, i "Girondini" sono stati salvati da un investimento dell'ultimo minuto, ma il management ha già avvertito che l'austerità continuerà.

Anche nel Barcellona, ​​il club con il più alto salario del calcio mondiale, la crisi si sta facendo sentire e i calciatori si sono decurtati lo stipendio del 70 percento per consentire al club di avere i soldi per i dipendenti. Accordo trovato anche all'interno della Juventus durante l'emergenza coronavirus.