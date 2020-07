L'ingegnosità criminale non conosce limiti.

500 chicchi di caffè farciti alla cocaina.

Svuotati uno ad uno e poi incollati per apparire intatti.

"Fregati" da Santino D'Antonio: un'operazione da film

Li ha scoperti la Guardia di Finanza all'aeroporto di Milano-Malpensa - nell’ambito dei controlli sulle merci in entrata via aeream effettuati in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -, all'interno di una spedizione proveniente dalla Colombia, con destinatario "Santino D'Antonio" (nome del boss mafioso nel film "John Wick capitolo 2", ruolo interpretato da Riccardo Scamarcio).

I "soliti" sospetti

La provenienza colombiana del pacco, del peso di circa due chilogrammi, e il nome di fantasia del destinatario hanno subito creato sospetti nelle Fiamme Gialle, che hanno quindi proceduto ad un controllo del pacco sospetto.

E da alcuni chicchi sono venuti fuori circa 130 grammi di polvere bianca...

La locandina del film che ha ispirato l'operazione "Caffè con cocaina".

Trafficante in...bicicletta

Il presunto importatore di droga - si tratta di sedicente chef italiano di 50 anni, formalmente residente in Colombia e con precedenti per spaccio di stupefacenti - è stato arrestato in coordinamento con le Procure di Busto Arsizio (Varese) e Firenze, mentre andava, in bicicletta, a ritirare il suo pacco presso un punto consegna all'interno di un tabaccaio di Pontassieve, in provincia di Firenze.

Controlli senza sosta

Proseguono così i controlli sui passeggeri, sui bagagli e sulle merci spedite per via aerea con i sequestri dei militari della Guardia di Finanza e dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane. che non si sono mai interrotti, neanche nel periodo della quarantena.