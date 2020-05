Minnesota, morte Floyd: Guardia Nazionale per arginare i saccheggi

Un denso fumo viene fuori dagli edifici di Minneapolis, dopo che i manifestanti sono scesi nuovamente in piazza per protestare contro l'uccisione dell'afroamericano George Floyd.

Il Governatore del Minnesota, Walz, chiama a sostegno la Guardia Nazionale, nel tentaivo di arginare proteste e saccheggi.

Il sindaco di Minneapolis Frey, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza locale.

La famiglia della vittima chiede ora l'accusa di omicidio a carico dei poliziotti coinvolti nel suo fermo.

Il (mis)fatto

"Lasciatemi, non riesco a respirare...". Sono le ultime parole pronunciate da George Floyd, un uomo afroamericano morto in seguito al brutale trattamento a cui è stato sottoposto da un agente di polizia, che nel tentativo di arrestarlo lo ha bloccato a terra premendogli il collo con un ginocchio. È successo a Minneapolis, in Minnesota, e l'intera sequenza è stata filmata da una passante.

Nel video si vede l'agente di Polizia Derek Chauvin bloccare per diversi minuti Floyd - disarmato - dopo che era già stato ammanettato. "Per favore, non riesco a respirare, mi fa male lo stomaco. Mi fa male il collo. Ti prego. Non riesco a respirare", ripete Floyd. I passanti che si sono radunati intorno all'agente lo invitano a sollevare il ginocchio dal collo. Il poliziotto però non si muove, finché Floyd non smette di parlare.

Alcuni passanti chiedono all'agente e al suo collega di controllargli il polso. L'agente però continua a tenere il ginocchio sul collo dell'uomo, anche quando giace apparentemente privo di sensi, per un totale di circa otto minuti prima che arrivino i paramedici e l'uomo venga messo su una barella.

"Sembrava già morto prima ancora che l'ambulanza arrivasse. Stava chiaramente cercando di dire loro che non riusciva a respirare e loro lo hanno ignorato", ha detto Darnella Frazier, una delle persone che hanno filmato l'incidente, a NBC News.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto prima di quanto si vede nel video. Stando al dipartimento di Polizia di Minneapolis gli agenti erano intervenuti in seguito alla segnalazione di un caso di contraffazione in atto: Floyd, stando ai media locali, avrebbe provato ad usare dei documenti falsi nella rosticceria davanti alla quale è avvenuto l'arresto.

Quando sono arrivati sul posto i due poliziotti hanno trovato il sospetto nella sua auto. Floyd, stando al racconto della polizia, è uscito dalla vettura quando gli è stato ordinato ma poi ha opposto resistenza fisica.

"Gli agenti - si legge nel resoconto della polizia - sono stati in grado di ammanettare il sospetto e hanno notato che sembrava soffrire di disturbi mentali. Gli agenti hanno chiamato un'ambulanza ed è stato trasportato in ambulanza al centro medico della contea di Hennepin, dove è morto poco tempo dopo".

Sul caso - simile a quello del newyorchese Eric Garner, ucciso in circostanze simili da un poliziotto nel 2014 - sta indagando l'Fbi.