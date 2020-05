Regno Unito: migliaia di persone senza sussidi statali

Le misure restrittive si stanno gradualmente allentando, ma non si è ancora tornati a un'attività, per così dire, ordinaria a Londra e in tutto il Regno Unito. Circa 8 milioni di persone ricevono l'80% del loro stipendio, fino a 2.500 sterline al mese, pagato dal governo. Ma ci sono delle lacune nella policy, con decine di migliaia di persone che non ricevono sussidi.

Tra queste, c'è Chetan Rajan, consulente finanziario, che ha recentemente cambiato lavoro e non può essere in congedo perché non è stato sul libro paga abbastanza a lungo, secondo le regole governative: "E' ingiusto perché ho pagato le tasse, non ne ho mai approfittato e ora che ne ho bisogno, non posso farlo e mi trovo davvero bloccato".

Carl Miller, direttore di un campeggio stagionale si trova nella stessa posizione, insieme alla moglie: "Al momento non abbiamo un reddito, non abbiamo diritto al credito universale, perché abbiamo dei risparmi in banca ed è di questo che viviamo al momento", ci spiega. "Ci sono buone probabilità che non lavoreremo più fino all'anno prossimo".

Ci sono anche coloro che sono stati licenziati senza essere stati messi prima in aspettativa, perché la scelta è a discrezione dei datori di lavoro. "Perché dovrebbero decidere chi va in congedo? Ho pagato le tasse per 43 anni", dichiara l'impiegato Jim West.

Un gruppo di sostegno, chiamato New Starter Justice, ha presentato una lettera aperta al cancelliere Rishi Sunak, firmata da almeno 63 parlamentari e da migliaia di persone interessate, chiedendo che le regole del regime di congedo vengano cambiate, per includere chi è caduto in disgrazia.

Nel frattempo, nulla è certo, ma il cancelliere potrebbe dare un barlume di speranza? "In passato è stato molto reattivo nei casi in cui sono state segnalate lacune", spiega Guy Shone, CEO di Explain the Market. "Anche se, se non si continua a non venir pagati, questo non è sicuramente rassicurante".

Per ora, si tratta di fare campagna e aspettare il cambiamento.