Un fantasma si aggira per il mondo, si chiama recessione. La misura del motore spento delle economie non solo occidentali la rende bene il crollo del petrolio che a New York chiude in calo del 305% a -37,63 dollari al barile. Peggio che mai.

Il collasso di Wall Street

Wall Street sprofonda in seguito al petrolio che affonda. Il Dow Jones perde l'1,49% a 23.882,69 punti, il Nasdaq cede lo 0,14% a 8.637,91 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,03% a 2.844,34 punti. Peraltro l'Agenzia internazionale dell'energia aveva ben lanciato l’allarme sul rischio saturazione degli impianti di stoccaggio del petrolio nel mondo a causa del lockdown.

Effetto domino per le borse europee

Nelle borse europee le cose non vanno meglio: il miraggio di una ripresa rapida è lontano dalla realtà allo stato delle cose, come sostiene anche la Bundesbank nel suo rapporto mensile, in cui si profila una profonda recessione per l'economia tedesca. Fosche anche le previsioni della Banca centrale di Madrid, che prefigura un Pil 2020 spagnolo in calo fino al 13,6%.

Inutili le misure OPEC

Il tracollo del prezzo del petrolio è arrivato nonostante un accordo sostenuto dall'Opec per tagliare circa il 10% dell'offerta mondiale di greggio con riduzioni in calendario fino all'aprile 2022 come misure per tentare una stabilizzazione. La ripresa rischia inoltre di essere più lenta di quanto il mercato stia valutando perché non si tornerà in fretta alla normalità senza la massicia diffusione di un vaccino efficace non prevista prima di un anno.