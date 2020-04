Stati Uniti: "Su Covid 19, l'OMS ha fallito, stop ai finanziamenti"

L'aveva annunciato, ha deciso di dare seguito alla sua minacccia: il presidente americano, Donald Trump, ha congelato i finanziamenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha fallito, non ha condiviso preziose informazioni sulla pandemia - ha detto Trump, che ha parlato anche di ritardi e insabbiamenti.

"Se l'OMS avesse fatto il suo lavoro per far arrivare in Cina esperti medici in grado di valutare la situazione sul campo e denunciare la mancanza di trasparenza della Cina, l'epidemia avrebbe potuto essere contenuta alla fonte con pochissime morti, certamente pochissime vittime al confronto con la situazione attuale - ha dichiarato Trump - questo avrebbe salvato migliaia di vite umane ed evitato danni economici in tutto il mondo".

Gli Stati Uniti sono il più grande singolo finanziatore dell'OMS con 500 milioni di dollari all'anno, circa il 15% del suo budget totale.

Le critiche di Trump all'Organizzazione non distolgono però dagli attacchi casalinghi alla sua gestione dell'emergenza. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha detto che la pretesa di Trump di accentrare le decisioni sulla riapertura delle attività economiche è stato il discorso di un re piuttosto che di un presidente.

"Se Trump mi avesse ordinato di riaprire la città prima che fosse pronta, mi sarei rifiutato" Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York

Evocando il film ''Ammutinamento del Bounty", Trump ha dichiarato che le contestazioni dei governatori alla sua pretesa di autorità assoluta sulle linee guida per combattere il coronavirus equivalgono a un'insurrezione.

Nel tweet, Trump alimenta la polemica con Cuomo e scrive: "Cuomo ha chiamato ogni giorno, anche ogni ora, chiedendo l'elemosina per ogni cosa, la maggior parte della quale avrebbe dovuto essere di competenza dello Stato, come nuovi ospedali, letti, ventilatori, ecc. Ho fatto tutto per lui e per tutti gli altri, e ora sembra che voglia l'Indipendenza! Questo non succederà!".

Il numero di morti negli Stati Uniti è di oltre 25.000, il 40% solo a New York), tra le aree più colpite dalla pandemia con più di 200.000 casi confermati.