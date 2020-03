Coronavirus: il mercato nero sanitario smantellato da Europol

4,4 milioni di unità di farmaci contraffatti sequestrati. 37 gruppi criminali organizzati smantellati, 121 arresti, e 2500 link online (siti, account social, marketplace, pubblicità) chiusi. Queste sono le cifre dell'operazione mondiale condotta da Europol, alla quale hanno partecipato 90 Paesi. Lo ha reso noto la presidente della Commissione europea.

"Secondo le nostre agenzie, la quantità di criminalità informatica nell'Unione Europea è aumentata e il numero di farmaci contraffatti - come spray disinfettanti o cure miracolose - venduti online è sbalorditivo", spiega la presidente Ursula Von der Leyen. "I prodotti medici più spesso offerti online in questi giorni sono mascherine chirurgiche contraffatte. Se viene sviluppato un vaccino contro il nuovo coronavirus, il vostro governo e le istituzioni pubbliche lo annunceranno. Lo saprete da fonti attendibili". La presidente ha poi esortato a pensarci due volte, prima di comprare un farmaco online, valutando bene da dove viene.

Le mascherine chirurgiche contraffatte, in questo periodo di lotta contro il Covid-19, sono l'articolo sanitario più venduto per via telematica. Anche le truffe online sono in crescita, con la popolazione in confinamento, che si affida spesso all'e-commerce, per evitare di uscire di casa o più semplicemente per penuria di questo tipo di prodotti in farmacie e supermercati.