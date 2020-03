Coronavirus, Italia: 793 morti in 24 ore

793 morti in Italia in 24 ore (in tutto 4825 dall'inizio dell'epidemia). Guarite 943 persone (totale 6072). Positive altre 4821 (totale 42681), oltre 2857 in terapia intensiva. E' il bollettino diffuso durante la conferenza stampa della protezione civile alle 18 del 21 marzo. 546 morti solo in Lombardia (3095 morti il totale della regione dall'inizio dell'epidemia).

"L'età media dei morti sfiora gli 80 anni", dice il presidente Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa. "Sono soprattutto maschi" continua.

Non abbiamo preso ancora sufficientemente sul serio il pericolo che sta circolando. Con la scusa di fare due passi si coglie l'occasione di fare assembramenti Silvio Brusaferro presidente Istituto superiore sanità

"Il distanziamento è il punto chiave di questa battaglia. Siamo in una fase in cui la curva cresce - continua - C'è ancora un tempo mediano tra sintomi e diagnosi di cinque giorni. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Prima intercettiamo e isoliamo le persone con sintomi e meglio è".

Le scappatoie danneggiano noi stessi, i nostri cari, le persone più fragili di questa società. Bisogna trovare meccanismi di rispetto sistematico delle misure Silvio Brusaferro presidente Iss

Il bando per medici

Alle 20 di oggi (21 marzo) si chiude il bando della protezione civile per ulteriori 300 medici da impiegare nelle regioni in emergenza. Già 3500 persone hanno risposto al bando da tutta Italia. Dopo la Lombardia, anche il Piemonte lancia l'allarme: siamo allo stremo.

Arrivano medici da Cuba

"E' stato organizzato con Alitalia il viaggio per far arrivare 52 medici cubani che arriveranno domani e partiranno per la Lombardia per gestire l'ospedale da campo a Cremona", ha detto il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa.