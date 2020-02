La Brexit è ufficialmente avvenuta e la Gran Bretagna ha lasciato l'Unione Europea.

Ma come andranno i negoziati sul futuro rapporto tra Regno Unito e Europa?

E come dovrebbe essere, in particolare per una città come Londra che ha votato nettamente per rimanere in Europa?

L'ospite di "Global Conversation", questa settimana, è il sindaco di Londra, Sadiq Khan, 49 anni, membro del Labour Party.

Ci ha raggiunti nel nostro studio di Bruxelles.

"Vogliamo la cittadinanza associata dell'UE"

- Darren McCaffrey, Euronews:

"Lei è a Bruxelles per parlare con molti politici della cosiddetta cittadinanza associata dell'UE, perché, naturalmente, da quando la Gran Bretagna se n'è andata, i cittadini britannici non sono più cittadini dell'UE.

Cos'è la cittadinanza associata?"

"Quello che deve continuare è il rapporto tra chi di noi vuole rimanere parte dell'Europa e dell'Unione Europea attraverso una cittadinanza associata.

Così potremo muoverci in Europa: per studiare in Europa, per lavorare in Europa e per godere dei benefici dell'Unione Europea". Sadiq Khan 49 anni, sindaco di Londra

Sadiq Khan, sindaco di Londra:

"Molti dei suoi spettatori forse non se ne rendono conto, ma in realtà ci sono milioni di londinesi nel paese che hanno il cuore spezzato per aver lasciato l'Unione Europea. Alla fine di quest'anno lasceremo anche il mercato unico e, quindi, perderemo la libertà di movimento che abbiamo nell'Unione Europea. Una delle cose che esiste, che risale al Trattato di Maastricht, è il concetto di cittadinanza europea. È uno dei punti che ho fatto presente ai politici a Bruxelles, anche se abbiamo lasciato l'UE, anche se lasceremo il mercato unico. È possibile per chi di noi vuole rimanere legato all'Unione Europea avere una forma di cittadinanza associata? Beh, vuol dire questo...

In sostanza: accetto di non avere più gli stessi privilegi che avevamo quando eravamo membri dell'Unione Europea. Non saremo più nel mercato unico, d'accordo. Non possiamo avere la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali. Va bene. Pazienza. Ma quello che deve continuare è il rapporto tra chi di noi vuole rimanere parte dell'Europa e dell'Unione Europea attraverso una cittadinanza associata. Così potremo muoverci in Europa: per studiare in Europa, per lavorare in Europa, per vivere in Europa e per godere dei benefici dell'Unione Europea".

Euronews

"Vogliamo mantenere un rapporto con l'Unione Europea"

- Darren McCaffrey, Euronews:

"Alcuni affermano che questo è semplicemente un espediente. Non funzionerà. Comporta una modifica del trattato. Non accadrà. Come ha detto uno dei politici, la proposta non è seria. È una specie di sogno irrealizzabile".

Sadiq Khan a Bruxelles insieme al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. AP Images Francisco Seco

Sadiq Khan, sindaco di Londra:

"Noi vogliamo piantare il seme nella mente, non solo del governo britannico. Ieri ho scritto a Boris Johnson per dirgli che quando a marzo inizierà le trattative con l'UE, accetto di lasciare il mercato unico solo se discuterà anche della possibilità di una cittadinanza associata.

In quel caso accetterò che il mio governo non voglia la libera circolazione delle persone. Ma sto parlando con i politici europei per spiegare loro che ci sono molti di noi che hanno cercato senza successo di trovare, che so, un lontano parente irlandese o italiano o polacco, per esempio, per non uscire dall'Europa e conservare un passaporto europeo. Non ci siamo riusciti. Ma cercheremo qualsiasi modo per mantenere il nostro rapporto con l'Unione Europea".

- Darren McCaffrey, Euronews:

"Guardando a lungo termine la Brexit: realisticamente, visto da che parte sta ora l'opinione pubblica e visto che la Gran Bretagna è uscita e che per accordarci sui futuri rapporti forse serviranno anni... Si è rassegnato al fatto che il Regno Unito, probabilmente, non,rientrerà nell'UE per almeno per una generazione?"

Euronews

"Voglio che i miei figli considerino gli europei come amici"

Sadiq Khan, sindaco di Londra:

"Pensando a breve e medio termine, non c'è alcuna possibilità di tornare a far parte dell'Unione Europea! Ecco perché dico ai miei amici che hanno votato per andarsene, incluso il governo: dobbiamo lavorare insieme per fare della Brexit un successo, a breve e medio termine. Dobbiamo fare in modo che abbia il massimo successo possibile.

Aggiungo che, a lungo termine, non credo che avremo tuttavia lo stesso successo di un paese membro dell'Unione Europea.

Sono della generazione che è cresciuta vedendo i nostri vicini europei come nostri amici, come nostri alleati, come membri della nostra famiglia. La generazione dei miei genitori è cresciuta, viceversa, guardando i vicini europei con sospetto. Rischiamo che accada di nuovo... Non voglio che i miei figli tornino ai brutti tempi in cui vedevamo i francesi o i tedeschi, per esempio, come persone di cui diffidare. Voglio che i nostri figli li considerino come amici e familiari. Ed è su questo che dobbiamo riflettere e discutere se un giorno vorremo tornare a far parte dell'Unione Europea".

Sadiq Khan, Boris Johnson e Jeremy Corbyn alla cerimonia in ricordo delle vittime degli attacchi sul London Bridge, nel novembre 2019. AF Images

"Chi occupa posizioni di potere deve adeguarsi al cambiamento della società"

- Darren McCaffrey, Euronews:

"Quando è stato eletto per la prima volta, quasi quattro anni fa, lei è stato il primo sindaco musulmano di una delle principali città occidentali. E ci sono stati grandi passi avanti in alcune parti d'Europa quando si tratta di rapporti razziali e di relazioni con persone di diverse religioni. Ma questo non sembra accadere nelle istituzioni dell'UE. Se si guarda, ad esempio, al Parlamento europeo, la percentuale degli eurodeputati non bianchi è inferiore al 3% ed è peggiorata da quando la Gran Bretagna se n'è andata... L'intera commissione UE è bianca. Pensa che l'UE non si preoccupi di questo? Diciamo che il Regno Unito, per esempio, lo è".

Sadiq Khan, sindaco di Londra:

"Penso che siano preoccupati in tutta Europa, non solo nel mio paese. Se si va in giro per l'Europa, molti europei sentono la distanza con le istituzioni, la struttura dell'Unione Europea e i popoli. Un esempio di questo è l'Unione Europea stessa. Ci assomiglia? Io sono un europeo. Ho persone che mi assomigliano in Francia, in Spagna, in Italia, in Germania. Però siamo un continente molto diverso, siamo molto diversi in relazione all'etnia, alla religione, all'orientamento sessuale, alle persone con disabilità. E non sono sicuro che nell'Unione Europea, coloro che occupano posizioni di potere e di influenza riflettano adeguatamente la società in cui ci troviamo ora nel 2020. Quello che bisogna capire è che se non si adatta e non si evolve per stare al passo con il ritmo del cambiamento in Europa, l'Unione Europea sarà ancora più lontana dai cittadini di cui ha bisogno per sopravvivere".

Darren McCaffrey e Sadiq Khan durante l'intervista a Bruxelles. Euronews

"Trump ed io..."

- Darren McCaffrey, Euronews:

"È giusto dire che ha avuto qualche problema con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump?

Il punto è che sembra possibile, forse anche probabile, che Trump vinca a novembre per altri quattro anni alla Casa Bianca. E lei, nel corso dell'anno, potrebbe vincere nuovamente nella sua corsa a sindaco di Londra. Si rammarica del fatto che i rapporti tra lei e Trump siano cosi negativi?"

La campagna elettorale per la elezioni del sindaco di Londra sono già entrate nel vivo. Twitter Sadiq Khan

Sadiq Khan, sindaco di Londra:

"Sono abbastanza chiaro nel dire che il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno un rapporto speciale. Un rapporto speciale significa che le nostre aspettative l'uno nei confronti dell'altro sono diverse da quelle degli altri paesi. È come avere un migliore amico. Ti aspetti di più dal tuo migliore amico che da semplici conoscenti o da sconosciuti. E il punto di avere un rapporto speciale è, naturalmente, che resti con gli amici nei momenti di avversità, ma cerchi di spiegare quando pensi che si stiano sbagliando. E quando mi guardo intorno al mondo, vedo l'ascesa di movimenti populisti nazionalisti. Vedo leader che cercano di dividere le persone piuttosto che di unirle. Bisognerebbe escluderli. E bisognerebbe fare cosi anche con Donald Trump, in relazione a ciò che ha detto sulle persone gay, sui messicani e sui musulmani, sulle donne...

Sapete, sono cose con cui non sono d'accordo. E non ho paura di chiamarlo in causa".

"Vedo leader che cercano di dividere le persone piuttosto che di unirle. Bisognerebbe escluderli. E bisognerebbe fare cosi anche con Donald Trump". Sadiq Khan 49 anni, sindaco di Londra

"Sarei felice di portare Trump in giro per Londra"

- Darren McCaffrey, Euronews:

"Non sarà facile per il Regno Unito e per l'Unione Europea fare un accordo commerciale con gli Stati Uniti e per l'economia britannica sarebbe nedessario un accordo commerciale con entrambi le parti... Guardando avanti, non sarebbe meglio se voi - lei e Trump - cercaste di andare un po' d'accordo?"

Donald Trump: non esattamente il miglior amico di Sadiq Khan... Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. Alex Brandon

Sadiq Khan, sindaco di Londra:

"Ho detto a Donald Trump che sarei più che felice di portarlo in giro per Londra per presentargli le donne che sono sue pari, i musulmani che sono orgogliosi di essere occidentali e musulmani, per presentargli i membri della comunità LGBTQ+, che penso dovrebbero essere trattati con rispetto. Sarei più che felice di portarlo in giro per Londra e di portarlo nelle moschee e nelle sinagoghe per spiegargli che è possibile, come nel mio caso, essere sia musulmano che britannico, orgoglioso occidentale e orgoglioso membro della fede islamica".

Durante la registrazione di "Global Conversation". Euronews

"Mi piace Macron...e le patatine fritte"

- Darren McCaffrey, Euronews:

"Giusto. E ora finalmente le nostre domande a bruciapelo... Può scegliere solo una risposta. Quindi senza tanti giri di parole... A proposito: Donald Trump o Vladimir Putin?"

Sadiq Khan, sindaco di Londra:

"Passo".

- Darren McCaffrey, Euronews:

"Un solo documento: passaporto burgundy o passaporto blu?"

Il passaporto blu è quello "britannico", l'altro è quello "europeo". (The new European)

Sadiq Khan, sindaco di Londra:

"Burgundy, tutta la vita!"

"Mi piace Macron. Sono rimasto davvero colpito quando l'ho conosciuto". Sadiq Khan 49 anni, sindaco di Londra

- Darren McCaffrey, Euronews:

"Merkel o Macron?"

Sadiq Khan, sindaco di Londra:

"È davvero bravo. Voglio dire, ho conosciuto Macron, ho conosciuto Angela Merkel, e penso che Macron sia davvero un bravo ragazzo progressista. Orgoglioso europeo. E sono rimasto davvero colpito quando l'ho conosciuto".

- Darren McCaffrey, Euronews:

_"_Patatine fritte, frittelle o waffle?"

Sadiq Khan, sindaco di Londra (sorridendo):

"Sono un uomo da patatine fritte".