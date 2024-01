Migliaia di cittadini europei, alcuni dei quali residenti nel Regno Unito da anni, non hanno presentato i documenti necessari per restare nel Paese dopo la Brexit. Ma un gran numero afferma di non essere stato informato

PUBBLICITÀ

Prima che la Brexit diventasse ufficiale, il 31 gennaio 2020, la vita dei cittadini dell'Ue che vivono nel Regno Unito era abbastanza semplice. Dopo è cambiato tutto. A molte persone che vivevano nel Regno Unito da più di 10 anni e a cui era stata concessa la carta di residenza permanente è stato detto che non avevano più il diritto di vivere lì.

Questo perché il ministero dell'Interno ha spiegato che non avevano fatto domanda per il Programma di insediamento Ue entro la scadenza del 30 giugno 2021. Tuttavia, un gran numero di cittadini dell'Ue afferma di non essere stato informato del cambiamento. A seguito dell'indignazione di queste persone - e di altri che le rappresentano - il governo ha dichiarato a gennaio che ora possono essere autorizzate a rimanere nel Regno Unito.

Sostenitori anti-Brexit partecipano a una protesta davanti alla Parlamento nel centro di Londra nel 2019 Vudi Xhymshiti/The AP/File

I cambiamenti non sono sufficienti

The3million è un'organizzazione fondata nel Regno Unito per rappresentare i cittadini dell'Ue che vivono nel Paese dopo il referendum sulla Brexit del 2016. Il movimento ha dichiarato a Euronews che l'inversione di rotta del governo probabilmente non sarà sufficiente.

In base alle modifiche apportate dal governo, coloro che si sono stabiliti nel Regno Unito prima della Brexit e a cui è stata precedentemente concessa la carta di soggiorno permanente potranno ora presentare una domanda tardiva al Programma di insediamento Ue, ma solo in alcune circostanze.

Come ha spiegato Andreea Dumitrache, responsabile delle comunicazioni di the3million, "le possibilità sono ancora molto limitate e si prevede che la maggior parte dei richiedenti ritardatari dovrà ancora affrontare enormi ostacoli per ottenere l'esame della propria domanda". Circa 50 organizzazioni hanno chiesto al governo dei cambiamenti attraverso una lettera coordinata da the3million, ma ritengono che sia troppo poco e troppo tardi.

"Siamo delusi che il Ministero degli Interni non accetti ancora che il possesso di una carta di residenza permanente See sia di per sé una prova sufficiente per giustificare una domanda tardiva", ha dichiarato Dumitrache a Euronews.

"Ci si aspetta anche che le persone implorino, si mettano in ginocchio e mostrino rimorso per il fatto di non essere informate. Temiamo che questo porti a far sì che solo le persone che hanno accesso all'assistenza legale siano in grado di presentare la domanda", ha aggiunto Dumitrache.

Massimo e Dee, una coppia italiana trasferitasi a Belfast nel gennaio 2023, sono stati vittime di questa apparente mancanza di trasparenza da parte del governo dall'entrata in vigore della Brexit. Gestivano un piccolo punto di ristoro che proponeva pizza tradizionale e cibo di strada, ma ben presto hanno visto bloccati dalla loro banca sia il loro conto commerciale che il conto corrente di Massimo.

Massimo, nella foto, si è sentito "devastato, umiliato e preoccupato" dopo la chiusura dei suoi conti bancari. Image provided by Massimo and Dee

I proprietari del ristorante hanno dichiarato a Euronews: "L'abbiamo saputo solo quando abbiamo cercato di effettuare il pagamento di un fornitore e non è andato a buon fine. Abbiamo contattato la banca, ma non ci hanno detto nulla né ci hanno consigliato come risolvere il problema". Dee ha spiegato che si sono sentiti "devastati, umiliati e preoccupati".

Massimo, in particolare, "si è sentito deluso dal Paese in cui ho vissuto per oltre 20 anni, dando lavoro a molte persone nel corso degli anni, pagando le tasse e dando un contributo alla comunità locale. Non sapevamo da che parte girarci e abbiamo ricevuto consigli sbagliati da diverse fonti".

Prima di scoprire the3million, Dee e Massimo hanno contattato direttamente il ministero degli Interni. "Non ci hanno voluto consigliare quale linea d'azione intraprendere - racconta Dee -. Abbiamo fatto ricerche sui siti web del governo, ma non c'erano indicazioni chiare per chi si trovava nella situazione di Massimo e possedeva già una carta di soggiorno".

È stato solo dopo aver pagato un avvocato specializzato in immigrazione che è stata data loro un'idea chiara sul da farsi. "Il governo avrebbe dovuto specificare che anche coloro che avevano una carta di residenza permanente (senza data di scadenza) dovevano comunque fare domanda - dice Dee -. Anzi, avrebbero dovuto contattare i titolari della carta e avvisarli, come è avvenuto in altri Paesi con permessi simili, come la Danimarca".

Il primo ministro britannico Rishi Sunak deve gestire un'altra questione delicata legata alla Brexit Stefan Rousseau/Pool Photo via AP

Dopo una grande quantità di stress, Dee è riuscita a ottenere il ripristino del suo conto aziendale dopo aver rimosso il marito come direttore e aver completato una modifica dei dettagli del mandato. Dee racconta che la banca ha impiegato un mese per risolvere il problema e ora la loro attività è "rovinata" e "non saranno in grado di riaprirla".

Questo tipo di storia è fin troppo familiare per Andreea Dumitrache. "Sono i più vulnerabili a soffrire - ha detto a Euronews -. I cittadini europei vulnerabili, quelli che vivono in povertà, le minoranze etniche, coloro che non sono alfabetizzati digitalmente, possono ancora essere rifiutati, nonostante vivano in questo Paese da anni, se non spuntano tutte le caselle aggiuntive".

L'autrice teme che le persone che erano a conoscenza della necessità di ripresentare la domanda possano ancora rischiare di perdere il diritto di rimanere nel Regno Unito. "Altri avranno ricevuto dal Ministero dell'Interno l'indicazione di ripresentare la domanda a seguito di un precedente rifiuto errato e ora saranno considerati privi di un motivo ragionevole per presentare la domanda in ritardo", ha detto.

Il ministero dell'Interno afferma di essere stato chiaro con la sua nuova politica. "I documenti di residenza permanente rilasciati ai sensi dei Regolamenti See confermavano lo status di una persona nel Regno Unito in base alle regole di libera circolazione dell'Ue - hanno dichiarato funzionari del ministero -. Siamo stati a lungo chiari sul fatto che tale documentazione cessava di essere valida alla fine del periodo di grazia, il 30 giugno 2021".

"Sono passati più di due anni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di adesione al programma, che è stata ampiamente pubblicizzata. In linea con i nostri accordi sui diritti dei cittadini, continuiamo ad accettare e prendere in considerazione le domande tardive di coloro che hanno ragionevoli motivi per ritardare la presentazione della domanda".

Dumitrache respinge però questa versione.

PUBBLICITÀ

"I politici hanno promesso che i cittadini dell'Ue avrebbero mantenuto i loro diritti dopo la Brexit - dice Dumitrache -. Questo governo deve assumersi la responsabilità e cambiare questa cultura di incredulità nel ministero degli Interni. I più vulnerabili non possono essere quelli che subiscono e vedono le loro vite rovinate".

Secondo i termini dell'accordo di ritiro dalla Brexit, il Regno Unito deve garantire i diritti dei cittadini dell'Ue che vivevano legalmente nel Paese prima di lasciare il blocco. A loro volta, i Paesi dell'Ue devono fare lo stesso per i cittadini britannici che vivono lì.

Dopo la chiusura del programma nel giugno 2021, il governo ha promesso che avrebbe accettato le domande tardive in presenza di "ragionevoli motivi". Nell'agosto dello scorso anno, tuttavia, il governo di Rishi Sunak ha cambiato le regole in modo che la mancanza di conoscenza del programma di insediamento dell'Ue non fosse più una giustificazione per la mancata presentazione della domanda.

The3million ha ora chiesto al governo di prendere ulteriori provvedimenti, affermando che le loro decisioni non sono semplicemente nello spirito o nella sostanza dell'accordo di ritiro dalla Brexit. L'organizzazione sostiene che non si sta facendo abbastanza per garantire che la promessa dei "motivi ragionevoli" sia mantenuta e li accusa di aver effettivamente rimosso le salvaguardie precedentemente messe in atto per consentire ai cittadini dell'Ue di godere pienamente dei loro diritti.

Mentre Dee e Massimo sono in procinto di rimettersi in piedi - anche se non sono sicuri di rimanere nel Paese dopo il modo in cui sono stati trattati dal governo e dalla loro banca - migliaia di altri cittadini dell'Ue nel Regno Unito sono solo all'inizio del loro insidioso viaggio.

PUBBLICITÀ

"Faccio fatica a pensare a qualche beneficio della Brexit - ha dichiarato Dee a Euronews -. I clienti vogliono cibo italiano autentico che può essere ottenuto solo includendo ingredienti italiani. La Brexit ha fatto aumentare i prezzi dei prodotti alimentari a tal punto che molte aziende a conduzione familiare sono state costrette a chiudere i battenti". Dee e molti altri temono per il futuro dei cittadini europei nel Regno Unito se il governo non farà un'altra inversione di rotta.