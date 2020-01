A bordo del Broodwinner per diventare pescatori

Salite con noi, per un'esperienza immersiva a 360 gradi, a bordo della Broodwinner, un peschereccio a strascico della lunghezza di 29 metri costruito nel 1967 e utilizzato per formare giovani pescatori in Belgio. La nave, ristrutturata alcuni anni fa grazie al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, dispone di tutto il necessario per fornire ai futuri professionisti del settore marino la prima esperienza sul campo. Bart De Waegenare, insegnante presso il Maritiem Instituut Mercator di Ostenda, è il supervisore di un gruppo di studenti in questo viaggio. Ci spiega chi sono questi ragazzi e in che cosa consiste la formazione.