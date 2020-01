Un menu a base di meduse

Mangereste una medusa? All'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari di Lecce ci credono, e sono convinti che presto saranno in grado di presentare una varietà locale di medusa come una nuova prelibatezza europea.

Le meduse asiatiche già sul mercato sono considerate tossiche dalle autorità europee perché vengono essiccate con allume di potassio. La ricercatrice Antonella Leone sta studiando le caratteristiche biochimiche e nutrizionali delle meduse del Mediterraneo e dei mari europei e il loro possibile uso come alimento, ingrediente alimentare o come fonte di composti bioattivi. In quest'intervista la dottoressa Leone, che lavora anche a un metodo per azzerare la tossicità delle meduse, ci svela che gusto hanno questi animali gelatinosi, che differenza c'è fra le meduse asiatiche e quelle europee, e in che senso va la sua ricerca.