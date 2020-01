Se vi fate un giro in gondola per i canali di Venezia, potrebbe capitarvi di avvistare in acqua qualcosa di insolito da queste parti: dei sub. Che non stanno sicuramente ammirando la laguna e la sua fauna marina, bensì stanno provando a... ripulirla! I gondolieri, infatti, per un giorno si sono trasformati in sommozzatori, per recuperare quanto giace sul fondo dei canali. E, come ci spiega uno di loro, dai fondali emerge davvero di tutto: "Abbiamo visto dei copertoni, pezzi di ferro, mattoni che cadono dalle barche da trasporto", dichiara Stefano Vio. "Oggetti vari, bottiglie, il solito insomma. Abbiamo trovato addirittura un condizionatore".

Rai

Sei ore di lavoro nel giorno dell'Epifania per i gondolieri sub, che anche questa volta si sono portati a casa un ricco bottino. Sono stati infatti ripescati centinaia di chili di rifiuti, tra i quali (oltre a quelli descritti da Vio) un'elica e un carrello da portabagagli. Gli oggetti recuperati lunedì si aggiungono alle circa 4 tonnellate ripescate nei sette precedenti interventi. Le immersioni proseguiranno con cadenza mensile fino al mese di aprile.