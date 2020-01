Da secoli, la contea di Yongchun è il maggior centro di produzione mondiale dei bastoncini di incenso: da qui, il prodotto viene spedito in Europa, nei paesi del sud est asiatico come Malesia o Indonesia e nella Thailandia buddista .

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.