Kosovo, ancora niente governo

Il nuovo Parlamento del Kosovo, un'assemblea eletta con voto anticipato il 6 ottobre scorso, si è riunito questo giovedì in seduta inaugurale, mentre non si è ancora formato il nuovo Governo.

The Associated Press

